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和潤企業以核心專業 投入農村創生、推廣友善耕養

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰集團和潤企業（6592）參加國內首創，並由國家發展委員會與資誠永續發展服務公司所舉辦的「企業CSR X 地方創生提案競賽」，以企業的核心專業、資源投入地方創生，創造1+1大於2的效益。和潤企業與社會企業天龍安全科技、仁寶集團皇鋒通訊，合作可負擔的智慧農業軟硬體系統租賃方案，以租代買協助農友邁入智慧生產及友善耕作。主要目的期望減少溫室氣體排放、節約農業用水，減少化學肥料使用、改善土壤，並推廣第三方檢驗，讓食品安全更有保障。

和潤的業務從乘用車的融資擴展到重車、機車，品牌從本牌到各牌，另外也從汽車租賃擴展到設備與綠能等，過去幾年每年營收獲利都下新高，五年間平均成長幅度在15%到20%之間，今年和潤1、2月累計營收為26.92億元，年增率17%；今年全年營收挑戰年增2成。

另外，和將持續鞏固醫療設備分期及擴大重車滲透率，營業資金配置更多角化發展，例如大型商用貨車、客車、大型重型機車等多元化分期產品的規劃、綠能新能源事業的布局、轉投資汽車多元化事業的發展等包括和雲行動服務，跨足租車iRent及Yoxi汽車派遣服務。

和潤指出，氣候變遷使得農友種植風險越來越高，老農凋零使得農事缺工少人，原料上漲使得種植成本逐年增加，而和潤企業CSR的中心思想就是以本身資源、核心專業為真正需要幫助的單位或人，做到雪中送炭，非錦上添花。透過和潤核心專業，幫助農友用得起智慧科技農具、協助社會企業推廣環境永續精神、為消費者健康、食品安全把關，創造三贏局面，讓更多人因和潤而豐富生命

這一次的農村創生合作僅是開端，未來和潤也將採多元方式與農友、社會企業合作，例如農產品員工認購、志工服務等，來喚起社會大眾支持友善耕養、保障農友收入、減碳抗暖化！

和潤企業 營收 社會企業

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