中環估光碟片Q2漲價10% 今年營運勝去年

中環（2323）董事長翁明顯今（29）日表示，因應原物料價格上漲，預估第2季光碟片將調漲產品價格，幅度約10%，翁明顯強調，中環備料長達半年，不會有缺料狀況，且新料陸續到貨。對於今年營運業績持樂觀看法，預估營運將優於去年。

中環2020年集團合併營收94億元，毛利率達21%，業外因處分泰國及中國大陸廠貢獻逾4億元，稅後淨利1.1億元，每股盈餘0.1元，日前董事會決議以資本公積配發0.7元現金股利，若以今日收盤價9.52元計算，現金殖利率逾7.35%。

翁明顯表示，中環目前資本公積約76多億元，手中約當現金含短投資約有100億元，在歷經10年沒配息後，去年開始配息0.2元，今年是第二次配息0.7元，預期未來幾年連續配股利應沒問題。

翁明顯表示，今年會比去年好，主要在於中環全球市佔率約60%，比例持續增加中，加上原材料變貴，對於小量生產公司經營很困難，雖然全球光碟需求下滑，不過中環有自己通路、品牌，由於市占率最高、競爭對手減少、毛利率提升，預估今年本業仍將持續獲利。

此外，翁明顯表示，中環已開發雲端革命性產品，目前已接到小量訂單，對今年業績可望挹注。

活化資產部份，翁明顯表示，目前還有其他閒置廠房包括4300坪的中壢廠及2300坪的林口一廠，未來也不排除陸續處分。