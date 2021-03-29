全球智聯網AIoT基金 績優散戶愛

疫情改變生活，催化企業數位轉型時程比預期提早兩年，人工智慧（AI）導入萬物聯網（IoT）廣泛應用在各領域，全球智聯網（AIoT）商機也隨之爆發，新興科技企業蓬勃發展。由統一投信發行的國內首檔全球智聯網基金，不只績效優異，鎖定的長線趨勢獲得散戶認同，定期定額規模排名居前。由於全球景氣復甦明確，近期科技股修正，可把握逢低加碼機會。

統一全球智聯網AIoT基金在2019年10月8日成立，是國內首檔投資方針聚焦在智聯網的全球股票型基金，成立一年四個月的累積報酬率達67.5%，大幅領先同期間同類型基金平均報酬率26.9%。

智聯網商機遍地開花，躍升股市主流，不只是導入AToT的大型藍籌股企業有了新題材與新成長動能，掌握住新需求的中小企業也得以進入競爭舞台，藉由亮麗前景吸引資金青睞。從歷史經驗觀察，一個改變生活的科技大趨勢成形後，發展時期往往長達五至十年。

投資人看好未來商機，加上統一全球智聯網AIoT基金優異的績效表現，過去一年定期定額扣款規模激增，今年來單月扣款金額可達8千萬元至1億元，在全球股票型基金裡，與統一全球新科技基金並列散戶最愛前兩名。

AIoT的應用導入各行各業後，能改變工作與生活方式，例如在電動車導入智能自駕系統、智能工廠、智能家居、智慧農業、智慧醫療等。能創造出新的藍海市場，刺激出不同以往的潛在投資契機。

統一全球智聯網AIoT基金投資邏輯擺脫傳統，關注智聯網導入企業的完整生態鏈，智能化的使用者服務體驗，企業築護城河的寬度，不侷限單一產業，而是涵蓋AI、5G及IoT等相關行業，以掌握大趨勢。布局著眼全球宏觀角度，包括：技術領先的美歐科技龍頭、產業聚落完整並具製造優勢的亞洲，市場大、成長快的中國，涵蓋不同國家的優勢。

基金投資策略鎖定能提供AIoT整合解決服務方案，或軟硬體產品的公司，此類公司需要領先同業的高端技術，或擁有優異的智慧科技生態系統整合能力，可透過服務訂閱制、軟體綁定效果等，有實力可維持長期現金流收益，通常是具有領先技術、高競爭力、高毛利率的公司，有獨特利基，是高含金量標的，值得長期投資。