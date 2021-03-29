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黃育仁將角逐東元董事改選 提出七席董事名單

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元前常務董事黃育仁。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
東元前常務董事黃育仁。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

東元（1504）前常務董事黃育仁今(29)日向東元完備四席獨立董事、三席一般董事的提名手續，正式宣布角逐東元董事改選。他今日指出，將在傍晚公布人選名單、學經歷，以及他爭取過半數、七席董事的東元營運藍圖。

黃育仁說：「有人希望我再等三年，但對東元投入營運改革不能再等了。尤其是在電動車產業這一塊的發展，全球矚目，東元強項的馬達，不再是傳統產業，結合科技的元素，在電動車趨動系統這一環將是高科技產品，需要有創新、創意的新思維。」

他強調，提出的四席獨立董事、三席一般董事人選，都具有碩士、博士學經歷，目的爭取股東的支持，為今後東元的營運注入新能量。

黃育仁是東元集團會長黃茂雄的長子，在這次東元董事全面改選因黃茂雄跟黃育仁父子看法不一，兩人失和的事搬上檯面。對此，他認為，每個人均是獨立的個體，父子會各有自己的想法，不可能一致，他不希望像盆栽那樣，是經過鐵絲纏繞形成的人工雕塑，而是自由奔放的。

5月25日的東元股東會將全面改選董事，應選一般董事七席、獨立董事四席，合計改選董事11席。在本月初黃茂雄與大股東寶佳和華新（1605）達成協議，以合作替代對抗，共同推舉董事名單；黃育仁則在東元未來經營方向及公司權力結構，跟黃茂雄意見不同，發表請辭東元集團職務的公開信，出走東元，要走自己的路。

原創股東接著聯合表態，推舉東元少主黃育仁出任本屆董事，整合董事會，領導改革；外界解讀，東元全面改選董事將形成「東元公司派」、「黃育仁市場派」的兩大組合，已無轉寰餘地。

25日則有「東元阿嬤林明穱」對上「東元女婿黃茂雄」的公開信。高齡103歲的林明穱表明「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」。黃茂雄亦署名發公開致歉聲明，坦言很遺憾長子黃育仁無法理解他堅守「公私分明」的原則，未能接受他的理念，是非判斷有待育仁深思。

東元經營團隊26日公開信指出，誠擎地邀請股東黃育仁進行對話，共商如何加速實現東元的遠大發展。

外界認為，黃家父子各有各的理念、看法，在東元董事改選前難有交集。反觀是，黃育仁端出的營運規劃為何，將受到外界的關注。

東元主要股東持股，單一法人股東寶佳持股東元25.7%位居第一大；華新持股8.47%排名第二；外資法人握有約25%；東元董監持股9.68%；創始股東持股近10%；黃育仁外祖母偕林明穱家族持股約10%。

目前黃育仁背水一戰。以「東元阿嬤」及創始股東均表態支持黃育仁，他至少已取得基本盤支持，可奮力一博；至於，持股約25%的外資以及散戶的動向尚是未知數，加上黃家父子失和之後，對寶佳、華新前二大股東來說，要相挺那一邊，也可能出現變數。

東元 股東會 黃茂雄

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