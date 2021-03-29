家樂福遭控強索改裝費 公平會立案調查最高罰2500萬

量販通路龍頭家樂福併購惠康百貨旗下頂好Wellcome超市，但卻遭11個公會連署向公平會陳情，表示家樂福向逾千家原供貨給頂好超市的廠商，強索頂好超市改裝為「Market便利購」的新店開幕贊助費。對此，公平會副主委陳志民今（29）日證實，公平會已立案調查，若如公會所稱，家樂福將違反《公平法》第25條，事業不得有顯失公平行為，否則最高可處2500萬元罰鍰，公平會近期內將請家樂福說明此案。但，不會影響去年底已經允許的結合案。

陳志民指出，公平會3月26日收到11個公會聯合檢舉函，指出家樂福要求供應商應配合開幕，提交附加費用，公平會已立案調查家樂福被控訴違反《公平法》情況。

據了解，這11個公會包括：糕餅、造紙、化妝品、清潔用品、飲料、罐頭、糖菓餅乾、釀造食品等業別，控訴家樂福濫用市場通路優勢地位，強索不當附加費用。

陳志民進一步指出，若以賣場、超市的總體市場而言，家樂福僅佔14.69%，目前市佔率最高為全聯超市，因此此次判定家樂福涉違《公平法》第25條，「顯失公平」是指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者，包含濫用市場相對優勢地位，將屬於經營的成本費用轉嫁到供貨商的附加費用。至於是否對交易相對人為不當壓抑，公平會將進一步調查。

不過，針對家樂福遭爆要求供貨商提供新店開幕贊助費，陳志民表示，此非首見的業界違反公平法行為，過去也曾有過通路商要求上架費、活動促銷費等顯失公平行為。

家樂福2020年6月以約32億元併購頂好Wellcome超市，公平會去年底通過有條件併購案。據了解，目前家樂福已啟動改裝，拆下頂好招牌換上「Market便利購」招牌，預計今年中元節前可全數改裝完成。

不過，陳志民也說明，家樂福遭11間公會連署陳情一案，不會影響去年底已經允許的結合案，主要是因為此次問題不涉及之前同意結合的附負擔。陳志民表示，當時的附負擔主要針對家樂福不得因此對競爭對手統一公司的產品有差別待遇。