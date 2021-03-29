德國郵政DPDHL集團加速去碳化 推科學基礎減碳目標

全球性的物流公司德國郵政DPDHL集團正加快執行集團去碳化計畫的腳步。為達成此目標，集團將在未來十年投資70億歐元（含營業支出Opex與資本支出Capex）在能降低二氧化碳排放的措施上。這些資金將特別挹注在替代性航空燃料、擴充零排放電動車隊及氣候中立建築。

在執行現行已有四年的2050年零排放目標的過程中，集團承諾遠大的新中期目標。例如：德國郵政DPDHL集團承諾，其廣受好評的科學基礎減碳目標計畫 (SBTi)將在2030年前減少溫室氣體排放量，符合巴黎氣候協定 (Paris Climate Agreement)。該氣候目標是德國郵政DPDHL集團永續發展的一部份，而新藍圖則設定集團未來幾年在ESG（環境、社會、公司治理）的目標。除了環境承諾外，集團也針對社會責任與公司治理領域，定義明確的目標與措施。

德國郵政DPDHL集團管理董事會與監督董事會將在下次年度股東大會提案，管理董事會的薪酬系統將更密切與永續企業發展相關。將來，在計算管理董事會薪酬時， ESG目標的達成成果將例入考量，由此顯示永續企業發展的承諾是德國郵政DPDHL集團的首要任務。

德國郵政DPDHL集團執行長Frank Appel表示：「身為全球規模最大的物流公司，我們的責任是帶領和引導物流產業進入永續發展的未來。我們的黃色集團將轉變成綠色環保企業，為我們的地球和社會做出重要貢獻，我確信，藉由更專注在ESG目標，將使我們持續成為客戶、員工與投資者的首選，為長期經濟成長奠定基礎。」

對於永續發展的承諾是德國郵政DPDHL集團企業文化重要的一部分。2008年起，集團已設定遠大的永續發展目標，例如：有關二氧化碳效率目標。集團在2017年成為全球第一家物流公司，設定在2050年前達成淨零溫室氣體排放的目標。為達成此目標，公司推動許多創新解決方案， 發展更永續的供應鏈並協助客戶達成環境目標。隨著「策略2025 (Strategy 2025)」在2019年 推出，永續發展已成為企業策略的基本要件之一。

Frank Appel說：「新冠疫情再次強化我們所處時代的主流趨勢：全球化、數位化、電子商務及永續發展，正是推動『策略2025』的4項要件。永續發展是其中最具迫切性的挑戰。隨著永續發展藍圖的推行，我們將更加努力且確實地推廣聯合國的永續發展目標。」

在對抗氣候變遷的戰役中，德國郵政DPDHL集團承諾遠大的二氧化碳減排目標，作為其科學基礎減碳目標計畫的一部份。集團推測若未採取永續發展新藍圖，集團的二氧化碳排放量將在2030年達到4,600萬噸左右。2020年的排放量為3,300萬噸。今天，儘管全球物流活動預期將持續強勁成長，但集團仍然承諾在2030年前，降低年度二氧化碳排放量至2,900萬噸以下。

為達此目標，德國郵政DPDHL集團將在2030年前投資約70億歐元 (Opex與Capex)在氣候中立物流解決方案。截至2023年所增加的支出，已考量納入2023年指導原則，並且已在3月9日公布。在短程和最後一哩運送方面，集團將持續推動車隊電動化。在2030年前，全球最後一哩運送車輛，將有60%由電力發動，也就是會有超過8萬輛電動車上路。2020年的數據為18%。

在長途運送方面，尤其是空運，可預見未來電力驅動並不是替代選項之一。這正是德國郵政DPDHL集團之所以推動再生能源燃料發展與利用的原因：航空及長程運輸使用的燃料在2030年前，至少有30%來自永續燃料。此外，集團將投資對環境友善的建築物，例如辦公空間、郵務與包裹中心及物流倉庫。所有新建築物將為氣候中立 (climate-neutral)。

Frank Appel表示：「在全球化的世界中，永續且乾淨的替代燃料是氣候中立物流的基本要件。尤其在空運方面，這將協助減少二氧化碳排放。這正是我們更積極從事與加強跨產業交流計畫，發展全球策略與標準的原因。有一件事是肯定的：只有結合跨國與跨產業力量，我們才能真正達成各項領域的永續發展目標。」