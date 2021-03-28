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影／陳建仁參加園遊會 自曝小時被叫「落選ㄟ」祕辛

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
非塑園遊會所使用的容器全是不含塑膠淋膜的全紙容器。記者徐白櫻／攝影
非塑園遊會所使用的容器全是不含塑膠淋膜的全紙容器。記者徐白櫻／攝影

永豐餘九堂紙廠是全台第一間民營造紙廠，今天在高雄大樹舊鐵橋濕地公園舉辦非塑園遊會，3千人齊慶設廠70周年，全場看不見任何塑膠製品。前副總統陳建仁出席活動，並分享童年趣事說，紙廠創立年代適逢父親陳新安在高雄縣長選舉落敗，所以他被稱為「落選ㄟ」，不像弟弟出生適逢父親當選，所以綽號是「凍蒜ㄟ」。

九堂廠是永豐餘的「起家厝」，設廠70年，廠內七成員工是在地居民。永豐餘集團前董事長何壽川（現任董事）、中華紙漿董事長黃鯤雄等人出席園遊會，前副總統陳建仁擔任嘉賓，在兩人介紹下參觀非塑食安用紙展示區，紙吸管、紙杯與紙餐盒全是不含塑膠淋膜的全紙容器，展示背板、垃圾桶等設備沒有任何塑膠製品。

陳建仁是高雄旗山人，父親陳新安曾擔任高雄縣長，建設工業經濟讓永豐餘感念在心，邀請陳到場見證父執輩傳承。陳建仁推崇紙廠在1950年推動農業廢棄物利用，使用甘蔗渣造紙是很好的經濟模範，可說開時代之先。陳指出，父親當年付出很多心血，認真建設大樹工業發展，樂見紙廠提供工作機會回饋鄉親，這是永續發展的重要目標。

陳建仁說，久堂廠創設於1950年，他在隔年出生，出生沒多久，父親參加第一屆高雄縣長沒選上，人家稱他為「落選ㄟ」」，1954年父親再次參選，當選第二屆縣長，當時弟弟已經出生，所以弟弟叫做「凍蒜ㄟ」，兩人綽號不同。

永豐餘指出，九堂廠把水資源效益極大化，每滴水都多次循環再利用，處理後的放流水流至濕地涵養濕地，吸引120種以上鳥類築巢，廠內員工與退休同仁也擔任志工，共同維護濕地生態。

前副總統陳建仁（右）參加永豐餘非塑園遊會，中華紙漿董事長黃鯤雄（左）在旁解說。記者徐白櫻／攝影
前副總統陳建仁（右）參加永豐餘非塑園遊會，中華紙漿董事長黃鯤雄（左）在旁解說。記者徐白櫻／攝影
前副總統陳建仁（右二）參加永豐餘九堂廠70周年慶祝活動，在永豐餘董事何壽川（左一）陪同下參觀各類不含塑膠淋膜的全紙容器。記者徐白櫻／攝影
前副總統陳建仁（右二）參加永豐餘九堂廠70周年慶祝活動，在永豐餘董事何壽川（左一）陪同下參觀各類不含塑膠淋膜的全紙容器。記者徐白櫻／攝影

永豐餘 陳建仁 濕地公園

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