國聚建設「食譜演化運動-公.藝特展」盛大登場

由國聚建設規劃的《食譜演化運動-公.藝特展》，今(27)日起在水湳經貿園區「國聚之碩」接待會館登場，此次以民以食為天的主軸，邀請國立台灣美術館(藝術銀行)與藝術家程仁珮共同合作，展開為期三個月的展期，期盼藝術走進生活，遍植滋養心靈的土壤。

國聚建設長期耕耘公益領域，對於人文藝術、生活美學關注，更是不遺餘力。

藝術家程仁珮《食譜演化運動-公.藝特展》，以台灣多元民族的社會結構為切入點，探討「異族融合文化」體現在食物上的樣貌。

作品取材自六位分屬不同國家的外籍媳婦，以移居台灣後的日常飲食習慣與口味為素材，收集異國婚姻的餐桌風景，觀察不同文化背景，在生活飲食上的差異，設計出六道融合受訪者原生地與移居地風味的新菜色。

程仁珮將「受訪者的個人經驗」與「日常飲食」兩種面向，以食物的方式融入攝影畫面之中，呈現多元民族在飲食融合中逐漸變化的過程，重新定義文化碰撞中食物組合的新姿態。