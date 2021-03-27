中鋼招募新血近6千人應試 筆試嚴加防弊

中鋼公司110年新進人員招募今天下午筆試，共5925人應考，到考率87.38%，成績預計5月26下午公布，6月17日至7月5日複試。

中鋼今年委由國立中山大學辦理人力招募，筆試今午登場，中山大學校長鄭英耀、副校長黃義佑、蔡秀芬及中鋼總經理王錫欽連袂到場，慰勉辛苦的試務人員。另為杜絕舞弊，落實企業誠信，法務部廉政署南部地區調查組長黃元冠也率多位檢察官及廉政官到場監控。

中鋼這次有近6000人報考，共動用三信家商、高雄高商、前鎮高中、小港高中、海青工商等學校設置考場，另高市警察局駐區派出所也派員加強巡邏勤務，使得試務順利完成，中鋼特別表示感謝。