高雄朕豪改名高雄萬豪 28日起正式上線營運
高雄萬豪酒店在去年12月25日開幕前夕突然臨時改名為「朕豪大酒店」，讓外界錯愕議論紛紛，由於新冠疫情趨緩，看好未來商務旅遊市場，高雄萬豪酒店董事長張天吉今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。
樓高31層、地下6層，有700間客房與12個餐飲單位的高雄萬豪酒店，為萬豪國際集團在台最大房間數最多的酒店，客房數全台排名第三，僅於台北君悅酒店與萬華凱達大飯店，同時也是高雄第2個國際觀光飯店。為強化飯店競爭力，高雄萬豪酒店禮聘資深專業經理人田哲夫出任總經理，原朕豪酒店總經理曾維昌則升任酒店副董事長。張天吉表示，高雄萬豪酒店擁有現代風格的設計，以海港城市為設計語彙，目前酒店已在逐步汰換「朕豪」的LOGO。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言