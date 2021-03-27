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高雄朕豪改名高雄萬豪 28日起正式上線營運

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄萬豪酒店董事長張天吉今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影

高雄萬豪酒店在去年12月25日開幕前夕突然臨時改名為「朕豪大酒店」，讓外界錯愕議論紛紛，由於新冠疫情趨緩，看好未來商務旅遊市場，高雄萬豪酒店董事長張天吉今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。

樓高31層、地下6層，有700間客房與12個餐飲單位的高雄萬豪酒店，為萬豪國際集團在台最大房間數最多的酒店，客房數全台排名第三，僅於台北君悅酒店與萬華凱達大飯店，同時也是高雄第2個國際觀光飯店。為強化飯店競爭力，高雄萬豪酒店禮聘資深專業經理人田哲夫出任總經理，原朕豪酒店總經理曾維昌則升任酒店副董事長。張天吉表示，高雄萬豪酒店擁有現代風格的設計，以海港城市為設計語彙，目前酒店已在逐步汰換「朕豪」的LOGO。

高雄萬豪酒店召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，圖為萬豪酒店宴會廳。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，圖為萬豪酒店宴會廳。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(右)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(右)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，圖為萬豪酒店宴會廳。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，圖為萬豪酒店宴會廳。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，之前的朕豪招牌也將移除。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，之前的朕豪招牌也將移除。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(左二)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(左二)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(左二)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(左二)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，圖為萬豪酒店宴會廳。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，圖為萬豪酒店宴會廳。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(右)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉(右)今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，工作人員重新更換招牌。記者劉學聖／攝影
高雄萬豪酒店董事長張天吉今天召開記者會正式宣布，酒店將以高雄萬豪經營，並加入萬豪國際官網訂房，工作人員重新更換招牌。記者劉學聖／攝影

酒店 萬豪

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