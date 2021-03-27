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煙囪損傷卡住台北港、卡車擋路？ 長榮回應了

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。報系資料照
長榮海運。報系資料照

針對網路傳言，長榮（2603）表示，並不是如網路說的這樣，經查長榮海運在大陸地區並無經營拖車業務；至於長雅輪EVER GENTLE今日於台北港作業時遭橋式機碰撞，但沒有網傳卡住台北港的情事。

長榮租船長雅輪EVER GENTLE今日於台北港作業時遭橋式機碰撞，導致該貨櫃船煙囪凹損，但不影響船舶適航性及正常排煙功能。長雅輪已經確認安全無虞，並依原訂時程於14：12開航，並沒有網傳卡住台北港的情事。

至於中國大陸網路傳出，拖車交通意外擋路，經查長榮海運在大陸地區並無經營拖車業務，當地內陸運輸皆由貨主自行指派拖車公司運送，長榮只負責海上運輸服務，陸地運輸則由貨主自行委託拖車公司進行，因此照片中的事故並非本公司的車輛，也無法證實該事故是否屬實。

長榮海運 北港

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