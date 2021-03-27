大陸新疆棉風暴 謝金河：又創造了台灣供應鏈一次機會

中國大陸掀起愛國棉花熱，帶頭抵制拒用新疆棉花的西方企業商品。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示， 又創造了台灣供應鏈一次機會。

他說，為了新疆維吾爾自治區問題，中國人全面抵制停止使用新疆棉花的國際知名品牌大廠，包括H&M、Burberry、Nike及Adidas，一度使這些知名運動，股飾品牌企業股價大受影響。

謝金河指出，中國大陸市場很大，沒有一家知名品牌能夠略過中國市場，像Nike前一季大中華區營收22.8億美元，比去年同期成長51%；H&M在中國有505家門店，貢獻97.5億瑞典克朗的營收，中國是H&M第四大營收的市場。Adidas在中國，去年創造43億歐元營收，這其中有15%來自鞋子，20%來自服飾，26%來自包包、球具、配件。

謝金河說，當中國大陸發動獵巫抵制，這些企業股價立刻受到影響，像Nike25日股價下跌4.52美元，跌幅3.39%，Adidas重挫6.1%。不過這些企業都堅持普世價值，默默承擔，沒有人跳出來罵政府，而且，立場、態度十分堅定，不是他們不愛錢，而是遵守信奉的普世價值。

「而這次中國的獵巫行動，勢必衝擊整個供應鏈體系」，他說，國際知名品牌大廠一定會重新評價未來中國市場的風險，還有製造供應鏈。

他說，在這場獵巫風波中，中國最大成衣代工廠申洲國際股價從193.4跌到143.4港元，股價下跌25.8%，而在這場風暴中，台灣的紡織成衣代工產業趁勢而起，25日新纖、南紡、東隆興業漲停，儒鴻直逼500元，聚陽創了250元新高，整個紡織產業股價全面大漲。鞋業代工的豐泰上漲6元，寶成、鈺齊也上漲。

謝金河說，過去，台灣的紡織，鞋業代工幾乎全面外移到中國，這些年努力移轉生產基地，越南、柬埔寨成重要生產聚落，這回中國獵巫行動，下一個牽動的是生產基地的移動，「中國生產基地，代工業者可能首當其衝！」