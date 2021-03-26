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上帝視角！福衛五號三張照片拍下蘇伊士運河「大排長榮」

蘇伊士運河塞船蝴蝶效應　中國區託運人搶中歐鐵路艙位

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

一艘船卡在蘇伊士運河已掀起蝴蝶效應，中國區的託運人開始搶中歐鐵路艙位；另外，也有不少輸往歐洲的貨還在觀望，萬一真的急單也只能改走空運，業界推估，空運市場的運價恐怕漲勢再起。

現在最嚴重是問題是少了蘇伊士運河這條快速便捷的通路，亞洲往歐洲的貨載時間最少要增加7-10天，所以近期已經有急單開始搶中、歐鐵路的艙位；目前由中國的鄭洲、成都、西安出發到中歐的火車，預計15天會到歐洲，這個價格比空運便宜，且較現在海運快速，所以不少業者搶著跟貨攬業者尋問。

中歐鐵路4月分班次開始進入搶位階段，昨天已經傳出漲價幅度為5%，每個20呎櫃加收200美元，因應市場需求後續還會看漲，去年因為海運缺櫃出現大爆滿的中歐鐵路，今年再度出現搶運潮。

中歐鐵路運輸已經出現先搶先贏的心態，不少貨主都選擇接受調漲運價，先訂下艙位。業界也評估，如果船舶還無法拖離運河，恢復航道順暢，再來不只是中歐鐵路一櫃難求，如果卡船的時間拉長，急單也只能選擇空運，屆時空運價格恐怕再度跟著飆漲。

漲價

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