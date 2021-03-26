樂高授權專賣店進駐台中大遠百 20萬顆積木拼高美濕地
訴求台灣營業面積最大的樂高授權專賣店(LEGO Certified Store)，今(26)日搶在兒童節前夕，在台中大遠百南棟3樓正式開幕，為喜愛樂高的大小粉絲們，帶來各種樂高特色商品與多元的拼裝遊樂體驗。
台中大遠百樂高授權專賣店，此次邀請樂高認證大師黃彥智，耗時3個月、使用超過20萬顆積木，打造出台灣唯一、且拼組複雜度與故事性更加豐富的台中熱門打卡景點-高美濕地馬賽克牆。
並以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木大型造景，將樂高的無限可能，透過在地亮點，創造出令人驚豔的店裝藝術。
樂高集團授權合作夥伴喜事集團表示，台中大遠百樂高授權專賣店以占地超過120坪的夢幻體驗空間，透過各項特色裝置，讓喜愛樂高的玩家們，感受充滿創造力與有趣互動的遊樂體驗。
例如「積木自選樂」集結了超過120款積木零組件，建構出繽粉多彩牆面，實現玩家天馬行空的拼裝創意；「人偶自選樂」讓玩家可自行挑選零件，拼組獨一無二的可愛小人偶。
高科技的互動裝置「人偶掃描機」以及「樂高AR互動盒」，都是專賣店獨有裝置。此外，為玩家增添客製化樂趣的樂高雷射鐫刻文字服務，可為每次的遊戲體驗，留下獨一無二的專屬印記。
喜事集團表示，開幕期間加入台中大遠百店樂高授權專賣店會員，不僅可獨享專屬會員折扣，更有豐富多樣的開幕滿額贈禮。
3月27日至4月18日活動期間，單筆消費折扣後達累積門檻，即可獲得期間限定贈禮；單筆消費折扣後超過最高累積門檻6,000元，更可將4款限量滿額贈禮一次收集完全。
值得一提的是，在滿額贈禮中，首次在台亮相的樂高LOGO托特包，印滿歷年來樂高商標的演變，集結了各世代樂高迷的回憶，別具紀念價值，只送不賣。
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