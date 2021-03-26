邀星兒畫家辦展 舜元藝術季「星星在說畫」溫馨登場

中部知名建商舜元建設繼「舜元藝術季I．HERE WE ART」，邀請新銳藝術家林明修老師的再生創作展完美落幕後，2021年舜元藝術季II-「星星在說畫」，今(26)日在位於台中市北屯區四平路的溫潤建築會館正式登場。

首場特地邀請星兒畫家謝宇軒到場，藉由他獨特觀點及熱烈活潑的筆觸，呈現對生活的細緻觀察，表達內心滿滿的希望與愛，帶領觀者走進自閉症群體的小星球。

1993年次的謝宇軒，2020年自時尚設計學系畢業，剛離開學生身分的他，持續踏著尋夢的腳步。謝宇軒早年多由畫畫老師提供創作主題或圖片參考，直到近期開始放手主動尋找題材，任由自己發揮創意，個人風格也逐漸確立。

謝宇軒曾獲第14屆文薈獎全國身心障礙文藝獎圖畫類大專社會組佳作，並參與「築光：第五屆光之藝廊創作獎聯展」、「築光：第六屆光之藝廊創作獎聯展」、「2020光之譜-藝術家新作聯展」等。

謝宇軒平時利用打字的方式與世界溝通，藉由文字展現他剛毅的個性，及對家人的愛。不善言語的他，其實還有很多想法期待著向世人訴說。

除了日常對話，他也為繪畫作品撰寫詩句，透過詩詞的表達，直率的文字讓觀者更能體會他內心豐富的情感，也更能感受畫作想表達的意涵。

舜元藝術季展出期間至4月25日止，每日上午11時至下午6時。舜元建設董事長林逸民希望透過「以畫代話」，引導自閉症族群勇敢表達心聲，並期盼社會大眾都能藉此擁抱「愛」的力量。

這項展出，由舜元建設、光之藝廊及台灣身心障礙藝術發展協會共同主辦。今天包括台中市社會局長彭懷真、文化局主任秘書蕭靜萍、台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山等人都到場。

吳春山說，他很樂見越來越多台中建商，願意提供銷售中心或接待會館，作為藝術展演及公益平台，讓更多藝術家或公益活動被社會大眾看見。

林逸民表示，舜元建設以建設事業立定根基，秉持「生活即藝術，藝術即生活」精神，認為建築不單是遮風避雨的場所，也是滋養藝術人文的交流平台。

希望藉由舉辦藝文與環保相關活動，拉近民眾和藝術之間的距離，更傳遞企業關懷社會的公益理念，創造一次次美與善的循環。

林逸民強調，舜元建設將「溫潤建築」精神融入作品，不只是在建築中規劃溫馨又人性化的空間設計，更以藝術當作活水養料，悉心灌溉日常生活，期許建築能夠成為一顆種子，種在樹最多的地方，持續長成一座美學森林。

而響應永續社區營造的舜元「獨立森林」，獲頒第二屆台中樂居金獎；以城市自然秘境為題的舜元「睦森林」，也榮獲第八屆台灣景觀大獎，都見證了企業逐步落實美好生活願景的初衷。