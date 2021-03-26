東元經營團隊邀請黃育仁對話 共商加速實現遠大發展

東元（1504）經營團隊今日發表聲明指出 ，誠擎地邀請黃育仁股東進行對話，共商如何加速實現東元的遠大發展。

東元強調，近日媒體對東元報導眾多，謹此特別公開說明，公司目前營運一切正常，完全未受股東紛爭影響，延續2020年獲利新高，今年第一季預估可以維持相當的成長動能。

東元表示，擁有堅強的專業團隊和優良傳統，歷經65年的大風大浪和各種不安動盪，公司經營始終保持穩定，在此股東紛擾之際，經營團隊承諾將全力維護營運正常。

東元強調，我們或許不是最完美的團隊，惟，服務東元，都能齊心齊力、兢兢業業，戮力公司短中長期的營運發展，未曾稍有懈怠！希望不要因為股東爭議，抹煞了東元經營團隊、和全體同仁工作的成果。

東元經營團隊佈局智慧製造、智慧綠能、智慧城市等相關技術發展，傳統馬達應用必須轉型，像是伺服（自動化）、永磁馬達（節能）、車用馬達（減碳），都是符合ESG的企業發展願景。

尤其，電動車動力系統，東元投注大量資源發展產品和機電整合方案，爭取商用載具、乘用車、國內外車廠、和系統廠商的合作商機，並全力發展大容量高壓的馬達驅動系統，應用於電動巴士動力。

東元在馬達核心技術的不斷研發精進下，持續追求創新與轉型，不僅在製程和產品服務上注入智慧化、自動化來提升價值，並且加速前沿產品上市，結合集團力量，革新商業模式，開創商機，創造獲利。

至於黃茂雄會長在公司的角色，對於經營團隊而言是「前輩」，對於主管的工作而言，是個可以挖掘、諮詢的對象。我們敬重黃茂雄會長擁有數十年的工商業歷練和專業的累積，對公司的確有影響力，但是對各專業領域的決策，早已經少有干涉。

在此我們呼籲有志經營發展公司的股東，能展現愛護公司團隊，維護企業形象的胸襟；以大量媒體議論內部事宜，恐嚴重影響公司聲譽，盼股東之間對話能夠理性節制，以免造成社會對公司的誤解。

東元指出，慶幸許多股東支持公司團隊和及發展方向，包括黃育仁前常董近日提出的革新見解，也與公司團隊目前的經營方向一致。