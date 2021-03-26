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外貿協會生醫產業論壇 四位醫界大同聚一堂

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

外貿協會董事長黃志芳今（26）日表示，台灣在國際上享有醫療產業供應鍊、全民大健康產業及資通訊產業三大強項，隨著後疫情時代到來，外貿協會將鎖定這三大亮點，向全球尤其是新南向國家加強推廣，促成台灣大健康產業創造千億價值。

經濟部國貿局和外貿協會今日舉辦「大師領航-開啟臺灣生醫產業新紀元」座談會，邀請國內醫界四位權威專家共同討論台灣醫療國際化議題，這四位專家包括中研院士楊泮池及魏福全、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆、及振興 院院長魏崢。

黃志芳表示，外貿協會協助醫療服務推動臺灣醫醫療產國際，擔任國家平台角色，過去四年辦理臺灣形象展並建置健康產業館，將臺灣醫療成果分享予新南向國家，同時也將我國成功防疫經驗，分享到印度、非洲、東南亞國家等。

黃志芳指出，未來去心中化，智慧醫療、遠距醫療將會是未來無法避免的趨勢。資通訊與醫療是我國引以為傲的強項，兩個領域應加強溝通對話。外貿協會扮演產業海內外產業鏈結重要角色，將促進異業結合作，期待透過對話，探討如何將兩大強項發揮極致，加速臺灣生技醫療產業發展，進而在國際扮演起重要的角色。

楊泮池表示，臺灣大健康產業發展重點，應以國家安全新思維，盤點我國強項，建立關鍵新科技，並推動法規及產業政策改革以加速國際競爭力，以及新科技帶動新商業模式與創新實驗場域。

魏福全則以顯微重建手術界前驅學者的角度，帶出臺灣尖端醫療在國際間的成就；陳肇隆也在昨日分享深耕國際醫援，創造臺灣國際價值的理念；魏崢則指出，台灣除了要找到醫學的創意外，也要重視國內法規的整合，才能成功輸出使用。

外貿協會指出，為能持續協助國內生醫業者掌握未來趨勢、佈局海外市場，貿協已規劃了今年年中以前的系列座談會與拓銷活動，主題包括「智慧醫療創新價值」、「5G遠距醫療趨勢與應用」、「臺灣再生醫療綻放奇蹟-建構臺灣醫療產業鏈邁向全球」，以及針對東南亞、中國大陸、中東、日韓、美國等生醫拓銷團。

外貿協會 東南亞 黃志芳

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