燦坤全新店格LifeStyle插旗台中蛋黃區 看好捷運商機

3C通路龍頭燦坤（2430）搶攻台中捷運宅商機，燦坤LifeStyle五權店3月26日開幕，為中部地區第一間LifeStyle門市。

燦坤董事長林技典今(26)日表示，因應台中綠線捷運，其中四站就位於南屯區，並且帶動周邊房價成長。在人口大量移入的情況下，良好的生活機能是必需的。看好南屯區經濟發展，要持續布局。

LifeStyle五權店坐落於五權西路777號，距離台中烏日高鐵僅需10分鐘車程。林技典說：「與過往燦坤黃色的形象不同，外型為極具質感的灰色，為了搭配周遭環境的氛圍，而保留了原先物件優雅的設計。」

林技典強調，LifeStyle店都擁有當地的特色，LifeStyle五權店並非一般門市，更是中部燦坤教育訓練人才培育中心，讓位員工都能貫徹最優質的3A4心級服務，日後更會繼續深耕台中，也讓消費者都能享有最好的購物體驗。

燦坤指出，據最新統計，目前台中共有53間燦坤門市，其中南屯區更擁有中部首間LifeStyle門市、以及全台唯一精品3C門市Surpass超越店。針對在地消費者更提供了各式多元化的3C優惠選擇：奇美50吋 4K Android液晶顯示器+視訊盒原價23,900元，限量優惠7折起、Panasonic 10公斤大海龍洗衣機原價11,490元，會員價7,990元、SHARP RACTIVE Air無線快充吸塵器(全配)原價17,900元，展示優惠價3,990元、dyson Supersonic吹風機原價14,600元，專案價萬元有找。

燦坤表示，歡慶開幕，即日起至3月28日提供超值優惠：象印10人份微電腦電子鍋原價4,990元，會員價3,990元、Kingston 16G隨身碟加一元多一件、歐姆龍血壓計原價1,480元，會員價899元、購買dyson指定商品現折500元，除此之外，即日起至3月30日購買指定空調更享86折優惠（限110年4月20日前安裝完成），大金空調指定機種最高現折3,000元，優惠皆限時限量。