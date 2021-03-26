快訊

「大排長榮」每小時噴114億元！長賜輪卡船影響有多大？

燦坤全新店格LifeStyle插旗台中蛋黃區 看好捷運商機

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

3C通路龍頭燦坤（2430）搶攻台中捷運宅商機，燦坤LifeStyle五權店3月26日開幕，為中部地區第一間LifeStyle門市。

燦坤董事長林技典今(26)日表示，因應台中綠線捷運，其中四站就位於南屯區，並且帶動周邊房價成長。在人口大量移入的情況下，良好的生活機能是必需的。看好南屯區經濟發展，要持續布局。

LifeStyle五權店坐落於五權西路777號，距離台中烏日高鐵僅需10分鐘車程。林技典說：「與過往燦坤黃色的形象不同，外型為極具質感的灰色，為了搭配周遭環境的氛圍，而保留了原先物件優雅的設計。」

林技典強調，LifeStyle店都擁有當地的特色，LifeStyle五權店並非一般門市，更是中部燦坤教育訓練人才培育中心，讓位員工都能貫徹最優質的3A4心級服務，日後更會繼續深耕台中，也讓消費者都能享有最好的購物體驗。

燦坤指出，據最新統計，目前台中共有53間燦坤門市，其中南屯區更擁有中部首間LifeStyle門市、以及全台唯一精品3C門市Surpass超越店。針對在地消費者更提供了各式多元化的3C優惠選擇：奇美50吋 4K Android液晶顯示器+視訊盒原價23,900元，限量優惠7折起、Panasonic 10公斤大海龍洗衣機原價11,490元，會員價7,990元、SHARP RACTIVE Air無線快充吸塵器(全配)原價17,900元，展示優惠價3,990元、dyson Supersonic吹風機原價14,600元，專案價萬元有找。

燦坤表示，歡慶開幕，即日起至3月28日提供超值優惠：象印10人份微電腦電子鍋原價4,990元，會員價3,990元、Kingston 16G隨身碟加一元多一件、歐姆龍血壓計原價1,480元，會員價899元、購買dyson指定商品現折500元，除此之外，即日起至3月30日購買指定空調更享86折優惠（限110年4月20日前安裝完成），大金空調指定機種最高現折3,000元，優惠皆限時限量。

燦坤 3C

延伸閱讀

中捷通車後 800、53路公車將調整成「綠一到綠三」

看好中國彩色隱形眼鏡熱 外資調高晶碩目標價至450元

中捷綠線昨重啟試營運 30天免費

中捷綠線今試營運 王品去年底開5家新門店搶捷運財

相關新聞

東元黃茂雄父子因董事改選失和 兩關鍵點引爆

東元董事改選因寶佳集團介入及引進華新麗華合作，讓會長黃茂雄與前常務董事黃育仁父子失和浮上檯面，成為媒體焦點。業界人士指出...

東洋流感疫苗出貨量大增 挹注今年營收估一成

東洋（4105）今(26)日舉行法人說明會，總經理施俊良指出，東洋代理原廠Seqirus細胞培養流感疫苗，今年預計取得數...

日立長島真就任永大機電董事長 即日生效

株式會社日立製作所（日立）全資子公司台灣日立電梯股份有限公司（台灣日立電梯）告知，今日（3 月 26 日）合併子公司永大...

景氣回溫 雙北都更宅標脫率五成

財政部國產署昨（24）日標售十案、29戶都更宅，吸引逾30封標單投標，總銷14.7億元都更宅最終標脫15戶，標脫率約五成...

2021「亞洲50最佳餐廳」揭曉 香港榮登亞洲美食之都

每年備受注目的亞洲美食盛事，2021「亞洲50最佳餐廳」正式揭曉，香港以總數 11 間上榜餐廳領先成為大贏家，美食之都稱...

國產署改建利多 同步釋出北市二精華地上權

財政部國有財產署今（26）日表示，將募集廠商協助改建辦公廳舍，並釋出台北市二塊精華地段地上權，合計約686坪，供得標廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。