保二總隊都更招商 皇翔建設獲選

緊鄰在捷運環狀線景平站旁的新北中和保二總隊基地都更案，於本周順利完成招商評選，國家住宅及都市更新中心表示，此案由皇翔建設（2545）獲得最優申請人資格，預定將於今年5月底前完成簽約，2026年完工營運。

這項都更案由國家住都中心擔任實施人，國家住都中心表示，此案為前次《都市更新條例》修法後，全國首例策略性更新地區的公辦都更案，目標為更新辦公廳舍，以提升員警值勤環境，同時也貫徹政府住宅政策，投入社會住宅提供給地方需求。

國家住都中心表示，此案也串聯商業空間，引入地區服務設施複合使用，位置與捷運景平站相鄰，周邊交通及生活機能便利，預計將於今年5月底前完成簽約，2026年完工營運。

除了本案之外，國家住都中心表示，當地目前已在興辦中的保二警消社宅，本案順利完工後，二相配合之下，對於員警值勤空間及境可說是大大加分，健全警政機關辦公機能。

國家住都中心表示，獲評選為最優申請人的皇翔建設，目前所規畫的方案，不只有高規格的辦公空間，還會提供415戶社會住宅、同時再吸引約461戶一般住戶，並引入餐飲、超商及金融服務業進駐，為當地注入發展量能。

皇翔建設亦承諾，未來將會捐贈新北市社會局共974坪使用空間，作為公共托老中心及樂齡空間等使用；額外提供社會住宅棟二年社區管理費用、友善弱勢照護基金1,000萬元，以及結構體保固期20年等，國家住都中心表示，以上創意服務項目，也是皇翔建設獲選的諸多優勢。