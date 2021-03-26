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傳邱昱凱年薪300萬 悠遊卡公司：尚未核定

中央社 / 台北26日電
悠遊卡公司總經理職務由管理群副群長邱昱凱升任。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司總經理職務由管理群副群長邱昱凱升任。圖／悠遊卡公司提供

被外界稱為台北市長柯文哲網軍頭子的邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，外傳年薪300萬。悠遊卡公司澄清，董事會尚未核定薪資，將會審慎考量市場水準及市府規定。

悠遊卡公司發布人事，管理群副群長邱昱凱升任總經理。邱昱凱曾在2018年協助柯文哲競選台北市長連任，被外界質疑是操盤PTT輿論、帶風向的「網軍頭子」，並曾因介入友人兵役問題引起爭議。

柯文哲被質疑以公庫酬庸自家人，外界並傳邱昱凱年薪300萬，引發抨擊。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，總經理薪資需經董事會核定，此人事案25日才經董事會通過，董事會尚未核定新任總經理薪資，並非報導所指稱300萬元。

陳亭如表示，董事會將會審慎考量市場水準，也會參考市府現行規定。

悠遊卡公司指出，去年業績較前年稍差，主要受到疫情影響。

悠遊卡公司表示，悠遊付推出一年，市場排名坐四望三、近百萬會員的成績，在市場上也已布建5萬個消費點，成績尚稱穩健，未來也會繼續努力。

悠遊卡 薪資 柯文哲

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