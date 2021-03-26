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國產署改建利多 同步釋出北市二精華地上權

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
三處基地位置示意圖。圖／國產署提供
三處基地位置示意圖。圖／國產署提供

財政部國有財產署今（26）日表示，將募集廠商協助改建辦公廳舍，並釋出台北市二塊精華地段地上權，合計約686坪，供得標廠商自由運用，改建成本還可抵減地上權權利金，二地未來商機上看20億元以上。

國產署官員指出，本次招商是參考景美的「財政園區模式」，過去華固建設（2548）標得「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」後，協助財訓所補強建築、興建宿舍，分回的土地則規畫為住宅產品，也就是現在的華固新天地，公私合作達成雙贏。

本次推出方案，則是要招標改建國產署位於光復南路的現址，官員表示，為吸引投資人，本次搭配釋出的二塊地上權基地，其中一塊位於中山區中山北路二段上，直面中山公民會館，鄰近捷運民權西路站，面積約337坪，使用分區為第三種商業區。

根據資料，另一塊基地位於杭州南路二段65巷內，鄰近中正紀念堂、捷運古亭站，面積約為349坪，使用分區為第三種住宅區，地處捷運路線交會處，四通八達、十分便利。官員指出，二塊基地都位處台北市精華地段，基地方整且交通便捷，若本案順利招商成功，可在兼顧國庫收益下，創造業者、政府及民眾多贏局面。

官員指出，國產署現址在台北市大安區光復南路及光復南路116巷交叉口處，面積約587坪，建物老舊且低度利用，希望與民間廠商合作，由廠商協助改建辦公廳舍，再以同標案獲得上述二塊基地70年期地上權，供合作廠商興建、營運自有建物。

地上權權利金的部分，官員指出，雖然目前尚未定案，但興建成本將可抵減二塊地上權基地的權利金，評估廠商運用地上權開發的商機，將超過20億元以上，擬於下周二下午召開招商座談會。

官員表示，本次釋出二塊地上權，重點還是在於完成辦公廳舍改建，期望吸引建設公司、營造業者參與投標；另外，本次規畫的地上權可分割移轉，未來住三基地的部分，若得標廠商有意開發為住宅產品，往後交易可以更加順暢。

地上權 國產署 捷運

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