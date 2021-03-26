巨大去年每股稅後盈餘13.19元 擬配現金股利8元

巨大集團（9921）董事會於今(3/26)日通過2020年財報，在全球各市場對於自行車、電動自行車(e-bike)的強勁需求下，帶動巨大集團營收及獲利均創下歷史新高。

巨大2020年度集團營收700.1億元，較2019年同期成長10.3%，強勁的市場需求也提升產能利用率，使毛利率攀升至23.1%，稅後淨利成長46.7%，達到49.5億元，每股稅後盈餘13.19元。董事會同時通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股8元，將與合併財務報表提請預訂於6月24日召開之股東常會承認。

巨大集團2020年第4季表現亮眼，即便在產業物料供應吃緊，海運貨櫃短缺的情形下，巨大各製造廠仍持續趕工滿足市場需求。第4季單季合併營收較2019年同期成長11.2%，加上毛利率的提升，單季毛利及稅後淨利分別成長33.7%及109%。

在自有品牌銷售方面，受惠於整體自行車市場銷售熱潮，去年全球捷安特銷售公司營收及獲利都有大幅成長。以原幣計算，美國、歐洲及中國三大主要市場營收皆較2019年有二位數的增長，捷安特韓國及日本也成長顯著。從市場趨勢觀之，更多消費者選擇以自行車及電動自行車進行代步、休閒及運動，巨大集團持續看好未來市場成長趨勢，也認為自行車騎行，勢將成為消費者在後疫情時代生活的新常態。

近年來全球電動自行車(e-bike)市場快速成長，而巨大集團自1998年即投入e-bike的研發製造，根基於深厚的自行車科學基礎，充分掌握電機系統關鍵技術，並快速反應市場趨勢，成為集團擴張e-bike市占率的絕佳優勢，並成為集團主要成長動能之一，去年e-bike營收成長28%，占集團營收26%。歐洲是全球電動自行車主要市場，捷安特歐洲公司去年e-bike銷售也成長近三成；美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，預計未來也將加速成長。由於e-bike銷售單價及毛利率皆較一般自行車高，藉由產品的多元化及不斷創新擴大市占率，不僅帶動巨大集團營收成長也有助於毛利率提升。

展望2021，經過新冠疫情衝擊，不僅大大改變全球消費者的生活型態，健康與運動意識也大幅提升；加上各國政府持續提倡節能減碳，鼓勵騎乘自行車及電動自行車，並增加建置自行車車道與補貼購買自行車之預算，預期市場仍將持續供不應求的狀況。目前自行車物料供應lead time增長，巨大集團將運用全球採購及製造優勢，提高產出，以期快速滿足市場與消費者需求。