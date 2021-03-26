東洋流感疫苗出貨量大增 挹注今年營收估一成

東洋（4105）今(26)日舉行法人說明會，總經理施俊良指出，東洋代理原廠Seqirus細胞培養流感疫苗，今年預計取得數量比原先預估的年增兩成「多很多」，今年在抗感染業務的營收，可望有逾兩成的成長。今年簽訂的國際授權，多數將於2022年認列，估約100-200萬美元。

東洋2020年開始銷售流感疫苗，帶動抗感染業務成長，營收占比由2019年的19%成長至2020年的26%。不過，影響去年營收表現最大的因素，主要為國際代工業務下滑，2020年營收年減5.5%，本業獲利也同步下滑。

東洋指出，但東洋在業外轉投資創益挹注增加，稅後純益反呈現年增、達9.24億元，每股稅後純益(EPS)3.72元。董事會通過，每股將配發4元現金股利，現金股利配發率維持約75%以上，現金殖利率約5.5%。

施俊良指出，去年公司在流感疫苗包含公費與自費市場，挹注全年營收約1.7億元。原先原廠對2021年供貨數量，預期將較2020年成長兩成，歷經東洋多次協商下，目前可知，2021年可供貨量會比原先公司預期兩成「多很多」。法人估，今年流感疫苗供應量有望成長 4-5 成，推升全年營收年增超過 1 成，逾45 億元。

據了解，疾管署(CDC)也將於下周公告公費流感疫苗開標結果，而今年總採購量會由2020年的610萬劑，提高至逾630萬劑。法人預估，公費加上自費市場，2021年整體流感疫苗對東洋的營收成長貢獻可望遠高於兩成。

至於外傳東洋有望加入高端的新冠肺炎疫苗大聯盟，爭取針劑充填訂單，施俊良則指出，此為不成熟的議題，不便評論。

施俊良表示，東洋在自行研發與授權產品引進相當積極，成長雙引擎包括海外市場發展和pipeline，其中自行研發的急性前骨髓細胞白血病學名藥，今年可望在美取證。此外，多發性骨髓瘤學名藥從2022-2025年也將陸續進入台灣、泰國及馬來西亞的取證期。用於革蘭氏陰性菌感染的新劑型新藥，2022年則將在台灣取證。

授權引進部分，自日商引進的灰指甲用藥預期2021年第三季上市，2022年也至少已有三項產品有望取證上市；且不僅是藥品，公司跨足醫材代理領域，首個用於骨科復健用產品，預計也將在第二季開始銷售。

此外，為多元發展，東洋也跨足骨科復健用醫材代理產品線，預估今年第二季也將開始在市場銷售。