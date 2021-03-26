智慧城市展宣布 明年將北高兩地同步開展

第八屆智慧城市論壇暨展覽（SCSE）已在今（26）日閉幕，四天展期吸引超過8萬人次觀展，並有來自各國共45家廠商進行線上媒合。台灣智慧城市產業聯盟會長林建涵則表示，2022智慧城市展將於明年3月22日至25日舉辦，由於高雄市政府加入共同舉辦行列，明年將在台北、高雄雙主場方式開展，預期明年的智慧城市展將加快成長腳步。

本次智慧城市展雖因應防疫而進行人流管制，但仍在四天內湧入8萬多人次，主辦單位台北市電腦公會也邀請了工商建研會、台灣顯示器產業聯合總會、中華智慧運輸協會等，一共50多個工商團體組團參觀。

除了產業界積極參與，台北市電腦公會黃鋆鋇副總幹事表示，今年有多達10個縣市政府參與實體展出，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣及金門縣，為歷年來縣市政府參展最多的一次。台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台東縣副縣長王志輝及新竹市長林智堅等人，開幕當天都與市府內各局處首長到場參觀；交通部長林佳龍也率領部內20多位官員，到展場內為交通部願景館舉行開幕式，並在展館內進行交流。花蓮縣長徐榛蔚則是在昨日，與縣府54位局處首長到展場逐一觀摩。

台北市電腦公會表示，本次展會同步採取線上直播，突破疫情期間邊境封鎖的限制，直接觸及國際專業買主與全球城市首長，預期這種實體及線上同步辦理的模式將會成為今後展會的「新常態」。電腦公會也與台北市、桃園市及高雄市合作，與友好城市舉辦線上《城市雙邊商務合作會議》，波蘭、馬來西亞、哥倫比亞、奈及利亞等國率同45家與智慧城市相關的廠商進行線上媒合，促成台灣智慧物聯產業的輸出商機。

同時，東協電腦公會ASOCIO、泰國IOT協會、越南電腦公會、菲律賓軟體協會、印度FICCI協會、印尼IOT協會、奈及利亞ITFA公協會、哥倫比亞FEDESOFT軟體協會，也都將分別在線上跟台北市電腦公會及相關合作單位，簽署合作備忘錄（MOU）並進行交流媒合。

台北市電腦公會指出，今年線上智慧城市展Smart City online將持續辦理年底，延續3月份實體智慧城市展會的效益，預計可觸及全球150個以上的國家地區、約16萬國際專業買主，超過60萬次以上的瀏覽量。