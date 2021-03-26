日立長島真就任永大機電董事長 即日生效

株式會社日立製作所（日立）全資子公司台灣日立電梯股份有限公司（台灣日立電梯）告知，今日（3月26日）合併子公司永大（1507）董事會做出決議，任命出身於日立的長島真（Nagashima Makoto）為永大機電新董事長， 即日生效。

同時董事會也選任長島真為永大機電的子公司永大電梯設備（中國）有限公司的新董事長，出身於日立的金原慶武為新總經理。

台灣日立電梯於 2020 年 10 月透過鉅額交易，追加取得了永大機電的股份，至今日立集團已持有該公司發行股份總數（不含庫藏股）的 51.1%。日立基於與永大機電超半世紀合作，堅持深耕台灣走向國際。

永大機電成立於 1966 年，是台灣最大的電梯企業，在中國大陸也以公寓住宅用電梯為中心

開展業務，是業績穩定的優良企業。日立從永大機電成立之初就協同合作，並於 1968 年出資參股，雙方合作至今已超半世紀，建立了深厚友誼和合作基礎。

日立今後會繼續加强與永大機電的合作，通過提升在台產品的技術含量深耕台灣，通過擴大在中國和亞洲的電梯產品陣容和提高競爭力以增加新梯接單量，通過拓展保養臺數規模提升收益率，加速事業的全球化進程。