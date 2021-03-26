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飯店搶兒童節商機 高雄福華推親子主題活動

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄福華親子照片。照片／業者提供
高雄福華親子照片。照片／業者提供

兒童節適逢清明連假，更是親子客源選擇出遊的熱門時間點，高雄福華飯店推出相關主題活動，欲吸引親子族群目光，增加春季營收。

高雄福華飯店指出，此次是攜手台灣獼猴共存協會推出兒童節主題活動，4月2日在飯店一樓大樹廣場舉辦”流浪猴雞蛋糕一日小攤主體驗活動”，邀請親子一起來聽獼猴小知識及繪本故事並可體驗做雞蛋糕，還可將親手做的雞蛋糕及飯店伴手禮帶回家，該活動於三月初開放報名即秒殺額滿，目前應熱烈要求再度加開些許名額，想要參加體驗的小朋友千萬不要錯過機會。

此外，4月1日至30日親子12歲以下兒童同行消費住房或餐飲，即可獲贈飯店萌寵Hovii熊或獼猴可愛貼紙。4月2日至5日在飯店內各餐廳消費滿額還可拿到限量Hovii熊筆記本，讓超萌的Hovii熊陪著小朋友一起寫字畫畫。數量有限，送完即止。

另高雄福華飯店即日起4月30日並推出"寶貝fun假趣"住房優惠專案，住宿豪華親子房（二中床）每房優惠價3,200元，入住三人贈送2客成人早餐及1客兒童早餐；豪華家庭房（二大床）每房優惠價3,500元，入住四人贈送2客成人早餐及2客兒童早餐。（兒童早餐為國小六年級12歲以下）此住房優惠專案還贈送超萌的Hovii熊25公分玩偶一隻，讓小朋友可以帶著可愛的Hovii熊一起回家。

兒童節 親子

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