台船完成「探索夢號」歲修 跨足頂級郵輪維修市場

德國邁爾造船公司建造的星夢郵輪「探索夢號」航行已達20年，今年礙於疫情，多在台灣佇留，年初並由台船進行歲修，這也是台船繼承造國艦後，首度跨足頂級郵輪維修市場。

台船指出，因應世界航運市場的不景氣，台船既有的商船本業業務減量，配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，其中國艦承造業務在已達到60％，商船本業與海工事業各佔20％，替台船公司的未來訂立永續發展的架構。

而今年初「探索夢號」駛入台船百萬噸級造船大塢，就此開啟台灣造船產業新頁，台灣在期限內展現造船工藝及船舶修造能量，完成探索夢號歲修任務，獲國際船東青睞。台船表示，這次完成「探索夢號」歲修，證明台船公司累積40年船舶造修能量，除能建造貨櫃輪、散裝貨輪等船隻外，新能跨足頂級郵輪維修市場。

台船近年力求多角化經營，國艦國造方面，承造海巡署4000噸級巡防艦首艘嘉義艦即將交船，第二艘同型艦依建造日程順利進行，另海軍「新型兩棲船塢運輸艦」，預計於111年交船。