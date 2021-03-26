嘉里大榮投資逾10億元 打造汐止生技物流園區

新北市府招商再傳捷報！國內物流業大廠嘉里大榮（2608）今(26)日於新北市府宣布在汐止投入逾10億元設立生技物流園區，發展協助提供人工水晶體、人工腎臟、心導管等生技醫材的冷鏈倉儲，以打造完善專業醫藥物流服務，預計最快可於2022年完工啟用，並創造450個就業機會。

新北市長侯友宜致詞時感謝國產署長曾國基釋出閒置國有土地，讓新北市府可以充分變更、利用。他提到，汐止位於基隆河谷廊帶樞紐地位，製造業生產總額占新北市總數近11%，其中運輸及倉儲業生產總額占新北市總數超過13%，為新北市所有行政區中最高；該區除了有樟樹灣工業區，未來捷運汐東線開發也會帶動周邊發展。

侯友宜補充，新北市有人口403萬、勞動人口208萬，位於北北基桃的中間點，也是北台灣最重要的樞紐，透過周邊的「兩港一空」串起北台灣。他表示，汐止產業園區位非常好，不但15分鐘都可以抵達南港軟體園區、內湖科技園區，也可以透過國三、國一銜接基隆自由貿易港、基隆科技園區，也能往南到新店、土城、中和的工業區。

侯友宜說，在5G、AI等趨勢下，智慧物流產業將會是地位將日益重要，相信嘉里大榮在汐止設立北部生技物流中心，導入智慧科技，將有助益周邊南港、內湖及基隆周邊等產業專區發展，也帶動汐止地方產業發展。他也特別呼籲各地廠商，新北近期有諸多產業元區開發，包括新店寶高、新莊塭仔圳及泰山楓江等，「現在市新北市最好的投資時間，再過幾年機會稍縱即逝。 」

嘉里大榮物流董事長沈宗桂表示，嘉里物流在該園區入將該基地發展符合衛福部標準的醫藥物流，提供給北北基所需要的醫藥需求客戶。他也說，物流最大問題出現在土地，也很感謝政府釋出這塊土地，讓集團可以創造更大利益及更多就業機會。