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商務中心新型態崛起 創客共好商務中心加碼七期設三館

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
創客共好商務中心除提升A級辦公環境，也提供客戶優質軟體專業顧問服務。記者宋健生/攝影
創客共好商務中心除提升A級辦公環境，也提供客戶優質軟體專業顧問服務。記者宋健生/攝影

台中七期市政商圈因具備良好的交通便利性與商業發展性，辦公大樓持續邁入黃金成長期，成為中部新設公司及企業搬遷的首選；在台中已有兩處據點的《創客共好商務中心》，決定在此加碼投資第三館。

創客共好商務中心執行長洪麗卿表示，創客共好商務中心第三館不同於其他商務中心，在硬體裝潢上特別採用時尚的莫蘭迪色系，給人穩重、沉靜及放鬆感之外，更重要的是，創客共好商務中心還提供更多、更完整的一站式軟體服務。

其中，外國人白領工作證申請、公司財務管理諮詢、境外公司設立、甚至連專業移民代辦服務都有。

這些有別於一般商務中心的跨國資源及財務整合服務，不僅是創業新手最堅強的後援支持，更能讓萬事起頭難的創業家無後顧之憂，專心努力開創自己的事業。

洪麗卿三年前因公司業務，原本僅專注於承辦境外公司設立，卻也同時發現客戶在申請完外資公司設立登記後，常面臨需要一條龍服務營業登記地址，於是她以自身創業過來人的同理心，秉持服務自己客戶的理念，在台中南區成立了創客共好商務中心一館。

洪麗卿更將自身過去在管理顧問公司專業工作經驗納入，提供新創客戶一站式的顧問服務，將國內外資源整合，具備如此多元的軟體服務，創客才能在短短三年內，於商務中心的紅海市場站穩腳步，闖出一片天。

近年來，台中市在經濟發展及總體競爭力上的表現，可說是有目共睹。遠見雜誌公布的「2020《遠見》縣市總體競爭力大調查」中，台中的總體競爭力較2019年進步，擠身為全國第四。

其中，「營利事業家數/人口」指標為7.02%，名列全國第二，顯示營利事業家數服務量高，彰顯台中優質宜居的投資環境。

而現今的台中擁有捷運、中科等議題，加上商辦租金較北部便宜，政府也鼓勵企業移入台中，帶動就業人口與其家庭跟著移入，讓台中的商業市場非常活絡。

洪麗卿憑藉著對台中市場需求的敏銳度，在新冠肺炎肆虐的時候，毅然決然擴大投資七期市政商圈第三館，除了全面提升優質A級辦公環境，更要提供客戶更優質的軟體專業顧問服務，希望成為商務中心的第一品牌。

目前七期市政館在裝潢期間，已有客戶簽約等候進駐，預期2021年3月開幕後將很快滿租。而在看好台中的經濟與商業發展下，創客共好商務中心同時也在布局第四館，及評估南科設點的需求。

自小在彰化芳苑小漁村長大的洪麗卿表示，創業除了需要創新與動力、更需要持之以恆的耐心，及在錯誤中不斷突破嘗試的毅力，這些能力正好為女性擁有的特質。

也因為女性耐心、柔軟及較重視細節，讓她扮演與客戶連結的重要角色，不定期的舉辦商務中心客戶交流活動，讓商務中心的租賃客戶能互相介紹商機。洪麗卿說，在此策略下，商務中心客戶續租率黏著度非常高，未來創客共好商務中心也歡迎更多女性創業者加入。

創客共好商務中心執行長洪麗卿。記者宋健生/攝影
創客共好商務中心執行長洪麗卿。記者宋健生/攝影

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