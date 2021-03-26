統一實業馬口鐵業務 搶電動車商機

統一企業集團董事長羅智先表示，未來統一中控將以行銷及產品開發為主軸，生產移轉到統一實業，他有信心從過去純代工角色進到全方位服務，包括包材等周邊產品都會切入，甚至在馬口鐵部份也會跨入最熱門的電動車產業。

其中，統一實的PET飲料包裝業務成長是肯定，只是速度快跟慢，羅智先也指出，怎麼去把產能分配得更好，更有效益，現在是處於供不應求，NBC新型鋁瓶罐在中國是最大的供應商，競爭力十足。

不過，統一實的馬口鐵業務面臨一個大轉型，沒有辦法做到上游，也無法賣到下游的產品，找到馬口鐵布局更有價值的合作方案，不然統一實在馬口鐵的業務每一年很辛苦，容易受到匯率及鋼鐵等原料波動影響，未來要慢慢突破往到下游發展。

至於通路，羅智先看好大環境演變對統一超商發展，他指出，零售通路將朝向多元化，從去年開始到未來三到五年會進入重大投資階段，積極朝全方位布局，會以「服務中心」為定位，跟消費者24小時都發生關係。未來商品的服務要做到像家裡的自來水般，打開水龍頭就有的服務。