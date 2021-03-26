東元改選風波 黃茂雄致歉

東元集團會長黃茂雄與兒子黃育仁理念不合，家族意見分歧全面浮上檯面。在兒子黃育仁辭去東元集團所有職務後，黃茂雄昨（25）日傍晚署名發公開「致歉聲明」，但坦言很遺憾長子黃育仁無法理解他堅守「公私分明」的原則，「未能接受我的理念，是非判斷有待育仁深思」。

5月25日東元股東會將全面改選11席董事、推選新任董事長，這場改選原本是東元與寶佳的經營權之爭，但在黃茂雄與寶佳、華新協商後，一轉變成東元家變，且愈演愈烈，先前輕描淡寫的「父子意見失和」已無法掩飾家變。

黃茂雄表示，針對近日媒體以「父子決裂」、「父子之爭」、「父子對決」等用詞，大篇幅報導他與黃育仁的相關事宜，引起社會諸多關注和猜測，造成股東和各利害關係人的疑慮，深感歉疚。

黃茂雄在聲明中表示，黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，但原本應屬於公司內部討論的議題，如今未充分討論即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安，及公司治理的困擾，不良示範。他坦言「實乃本人教子無方，深感愧對社會期待」。

黃茂雄解釋，東元不是會長制而是專業經理人制度，他自己也是自基層歷練、晉升專業經營階層。近年來，東元電機經營團隊更是努力提升公司治理，連續六年獲公司治理評鑑前5%，更是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業，今（2021）年入選標準普爾最新公布的2021永續年鑑。外界期許東元躋身世界一流ESG，經營團隊會繼續為永續發展而努力。