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統一強攻大陸 看不到烏雲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
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統一集團旗下的統一、統一實及統一中控三家企業，昨（25）日舉行聯合法說，由董事長羅智先親自主持，他看好集團長期調整布局策略發酵，統一在大陸的效益今年起就會開始顯現。

羅智先指出，統一中控在大陸不做「三明治」，喊出「高端及低階市場左右開弓」，統一已成為中國飲品最大代工業者，集團旗下三大公司今年營運成績看俏。

羅智先昨日指出，疫情影響的最壞情況已過去了，但疫情還是持續反覆，各國政策不同，所以也沒有把握未來會怎麼變化，也因為疫情，改變了許多食品產業的生態，不過，未來統一集團的布局應該有機會突圍且出現跳躍成長。

統一集團去年營運表現出色，稅後純益215.4億元，年增13%，每股純益（EPS）3.79元。統一中控稅後純益約64.8億元，年增19%，創歷史新高，EPS 1.48元；統一實因為馬口鐵受到匯率原料成本影響，獲利受到影響，EPS為0.58元。

羅智先指出，統一未來在大陸維持正成長「不用懷疑」，就目前而言「看不到一片烏雲」，而統一中控而言，策略上要「高低端兼顧」，換言之不做「三明治」，當然定位還有執行是一個挑戰。

中控過去三年雖緩步成長，羅智先說，包括退貨之類都整得差不多了，最大的破洞就是海之鹽、小茗同學兩支產品，缺口要補而去年缺口消弭，獲利創高，集團的底氣還是依舊，這些調整的效益，會在今年持續浮現。

另外，統一在高端產品市場一直在布局，低端市場也不放棄，羅智先坦言，要布局低端市場商機，也會面臨組織大到一定規模時，要如何突破真的很大挑戰，統一不能抱怨別人來搶市場，而是要不斷去創新。

就像統一在高端中華料理「開小灶」很多業者也開始搶進，羅智先認為，這個也代表統一的選擇是對的，灶就是廚房，想像空間是非常大，要如何保持美味、新鮮度很重要。

羅智先 統一集團 疫情

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