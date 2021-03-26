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集團經營權之爭 東元阿嬤公開信挺孫

經濟日報 / 記者張義宮／台北報導
東元阿嬤偕林明穱（圖左）。（本報系資料庫）
東元阿嬤偕林明穱（圖左）。（本報系資料庫）

東元集團經營權之爭演變為家族內鬨。高齡103歲的「東元阿嬤」偕林明穱昨（25）日署名發表公開信，表明「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」，更直指她「無從得知」女婿、東元集團會長黃茂雄這幾年對股權運用方式，且黃茂雄雖說退休，還在董事會與代理人之間指揮大局。

她在信中表示，希望女婿放手給年輕懂技術的下一代，「全心全意照顧我失智的女兒」，做好丈夫角色。

東元將進入股東提名董事時程，偕林明穱罕見多次表態，支持外長孫黃育仁接棒東元董事長，並表示這是她的心願。

東元集團會長黃茂雄與東元前常務董事黃育仁，父子因為此次東元董事全面改選，黃茂雄採取跟寶佳、華新三方共推董事的作法，跟黃育仁的意見不合而鬧僵。

偕林明穱昨日發表「東元阿嬤支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」公開信，信中提到：「看到最近的新聞，有在討論我們的家庭和不和諧，是不是父慈子孝？其實，從古至今，若不是有什麼難解的原因，有誰不希望家庭和諧？又有誰不希望父慈子孝？我的女兒和我的外孫黃育仁，長年以來，都很盡力的在維繫家庭和諧，也很期盼父慈子孝。」

她表示，希望大家給謙卑有禮、懂得檢討反省進步的年輕人「帶領東元繼續前進的機會」，她也希望真心愛東元的新朋友、老朋友、大股東、小股東，也能支持她的推薦。

東元 黃茂雄 股東

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