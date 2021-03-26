高雄蛋白區行情 一路墊高

高雄房市發展，蛋白區甚至蛋殼區的售價媲美市中心區，房價全面走揚、外圍郊區土地行情持續墊高，對高雄房市是利是弊？市場多有討論。

房地產大老指出，受惠銀行利率超低，加上台商回流引爆資金氾濫效應，原本大約十年一周期的房地產市場，已經走了接近20年多頭，業界雖然喜孜孜，但多數內心仍忐忑著，「房市何時要下修整頓」？

業內人士說，台北、台中房市如果外圍蛋白區起漲，蛋黃區通常同步走高，高雄卻大不同，外圍橋頭、岡山每坪20萬至25萬元，中市心美術館蛋黃核心區十年以下的年輕中古屋也是這個價格，完全不符比例原則。

由於購屋者資訊不對稱，建商在外圍積極提價，土地行情隨著起漲。從市府第1季標售土地結果觀察，高雄大學仍是兵家必爭之地。本季標售面積最大、底價最高的高雄大學徵收區藍田西段1,862坪住三用地，共吸引12封標封競標，最終由遠雄建設加碼2.77億元，以總價8億元、每坪單價43萬元標脫，打破同地段在2019年6月標出的每坪33.7萬元紀錄。

另外，兩筆位於大學徵收區的商業地，同樣標出亮眼價格，其中245坪商三標的，同區段在去年底標售中，由隆大營造以每坪51.8萬元創下歷史新高，這回是居興建設戴姓自然人以總價約9,000萬元，換算每坪單價37.5萬元買下，溢價率約29%。