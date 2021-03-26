大咖建商進軍岡山 炒熱市場

高雄房地產329檔期熱鬧開打，市場戰區持續往北高雄推移，有「螺絲窟」之稱的岡山區土地搶手，市中心區建商持續挺進，美術館豪宅第一品牌皇苑大手筆在岡山購地，揚言將蓋出讓年輕人買得起的房子，基本上仍鎖定金屬產業鏈的企二代或富二代客層，引爆市場話題。

資深建商說，高市地政局3月第1季開發區土地標售結果，岡山信義段再創新高。同一區域在去年9月第3季標售中，由上市建商隆大營造標出每坪5字頭的高單價，讓87期重劃區引發市場高度關注。

這回市府釋出的信義段1,115坪超大面積標的，就位於隆大去年得標基地的正對面，結果吸引七封標單競爭，包括皇苑集團、達麗建設等競標，最終由皇苑集團以郭姓自然人名義加碼超出底價約2億元，總斥資約6.58億元購得，換算每坪單價約59.1萬元，突破隆大所創下的每坪51.8萬元歷史紀錄，溢價率達47.7%，勇奪本季標售的最高單價王。

皇苑建設董事長郭敏能表示，長期在美術館蓋豪宅，因為土地太貴，導致房價愈來愈高，發現年輕人買不起皇苑的房子，兩年前許下願望，要蓋年輕人住得起的房子。

資深建商指出，皇苑走出市中心插旗岡山房市，初步規劃46~60坪產品，每坪可能25萬元起跳，最低46坪也要1,150萬元，再加上車位達1,300萬元，這樣的價位與一般上班族年輕人的距離仍是遙遠，除非是企二代或富二代才買得起。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，政府從去年底陸續祭出打炒房政策，對預售屋市場產生一連串震盪，因此部分財力有限、仰賴預售模式周轉資金的中小型建商，投標意願便收斂許多，所以從高雄第1季總標封數及各筆溢價率不難看出，競標熱度較去年略有降溫。

另一方面，打炒房政策對自住市場影響層面不大，剛性買盤依然穩建，這也讓不少實力雄厚的大建商對銷售利基仍保有十足信心，所以有不錯的標的釋出，依然是「地照買、房照蓋」，土地標售仍繳出不錯的成績單。

台灣房屋岡山7+1加盟店店長林建豪表示，87期重劃區受惠於南岡山捷運站交通優勢及樂購站前廣場、影城、高醫岡山分院等開發案，讓此商圈發展熱度指日可期，成為投資人競搶標的。