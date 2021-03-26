高雄人口紅利遞減 房市藏隱憂

高雄房市329檔期熱鬧登場，遇到當前政府打炒房出重手，加上高雄市人口持續減少，今年高雄329檔期推案呈現「價跌量縮」。

根據高雄房屋市調協會統計，2021年高雄房市329檔期總戶數3,659戶，比去年同期的5,816戶大大衰退37%；今年總銷金額463.5億元，與去年同期674.4億元相比年減31%。推案較大僅天玉集團總銷95億元、京城集團94億元，遠雄建設科工案，單案總銷額70億元，是今年高雄329檔案期最大建案。

上市建商主管指出，政府透過稅賦政策抑制房市，已經造成市場信心面萎縮，但政策是一回事，高雄人口數持續減少，是另一個警訊，人口紅利鬆動影響深遠，對房地產市場更是直接傷害，值得密切關注。

建築界大老表示，政府透過財稅工具積極打炒房，除了購屋者有感外，確實讓建商推案較保守。另建築同業多強調是地價高漲以及缺工造成工程期拉長，導致營建成本增加，不斷調高房價，此時購屋者應有自己的判斷力。

建築界大老說，購屋者多在抱怨房價太高，事實上房價太高購屋者也有責任。以目前高雄市場為例，特級蛋黃區的美術館十年以下中古屋，每坪25萬元很容易就入手；遠在蛋殼區的橋頭建案，出現每坪20萬元以上，看在內行人眼裡覺得不可思議，但「購屋者無所謂，願意買單就是市場」，也不能怪誰。