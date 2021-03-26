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衝刺業績 高雄利基型建案火

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
港都高雄利基型產品成市場主流。圖為高雄港區一景。業者／提供
港都高雄利基型產品成市場主流。圖為高雄港區一景。業者／提供

政府打炒房聲中，高雄房市329檔期熱鬧登場，雖然推案量以及總銷金額都比去年衰退，但包括上櫃建商鑫龍騰、城揚建設、上揚建築等摩拳擦掌全力衝刺，主要聚焦「自住」、「首購」、「首換」等三大利基型產品，市況仍相當熱鬧。

港都資深建商表示，房市這波持續漲了20年，加上銀行利息又低，多數建商都荷包滿滿，「保守估計這十年內高雄建築界至少增加了十位百億富豪」，完全拜房地產價格持續上漲之賜。

市場人士說，根據高雄房屋市場調查協會統計，今年329檔期總戶數約3,659戶、總銷金額463.5億元，較去年總銷674.4億元、5,816戶呈現大幅衰退。

推案較大僅天玉集團總銷95億元、京城集團94億元，而單案總銷額最高70億元為遠雄建設科工案。

港都高雄利基型產品成市場主流。圖為高雄港區一景。業者／提供
港都高雄利基型產品成市場主流。圖為高雄港區一景。業者／提供

產品別方面，新成屋上場銷售的有六建案，總戶數882戶，總銷量約98億元。預售案高達14個，戶數2,643戶，總銷338億元。預售屋範圍除了傳統市區外，還包括岡山、燕巢、梓官等傳統鄉間地帶。透天產品有六處，總銷27.5億元。

值得注意的是，天玉集團在北高雄漢神巨蛋商圈「鑫巨蛋2」以及高鐵左營站附近的「鑫高鐵3」受注目。另京城集團楠梓區大樓案「柏克萊」、鼓山農16「京城IFC」及左營區大樓預售案「文學苑」進場，接受市場考驗。

上揚建築團隊分區總經理施棟瀝表示，今年上半年上揚在高雄、台南、台中共接了12個建案、1,686戶，總銷247億元，其中除了一個高雄市的商辦大樓，與台南清景麟透天別墅之外，其餘幾乎全部都是自住型剛性需求產品，不論是首購或首換，仍是房地產市場主流。

施棟瀝指出，首購自住型房產規劃以二至三房為基調，大約在30坪左右，坪數大一點的40坪上下，不會超過50坪以上，當前房市投資客幾乎全面隱藏，自住需求仍將是329房市主角，估計北中南情況都雷同。

資深建商說，今年329房市推案量出現三成以上的大衰退，期待政府打炒房政策能早日收手，避免不當干預，以恢復房市交易秩序。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

房市 建商

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