總太提「八大品牌宣言」 深獲客戶肯定

根據台中市民政局統計，台中市北屯區自2013年起，已連續八年成為中台灣地區年累積人口增加量最多的區域，而自2015年底到2020年底人口增量高達2萬2,185人，是中台灣所有鄉鎮市區中人口增加最多、成長率最高的行政區。

其中又以北屯區廍子里六年內成長1萬1,000多人，為所有行政區中人口成長之冠，2021年1月份已成為北屯區人口最多的大里。

隨著區域生活機能發展成熟，諸如大型交通建設74號快速道路通車、台中捷運完工、大型購物商場Costco二店開幕，以及即將執行的台中市立醫療園區BOT案等，都為北屯廍子區未來發展增加利多。

近幾年，總太提出「八大品牌宣言」作為內部團隊工作依歸，尤其最先在市場上落實「實價銷售」，以誠待人、以實作事的精神深獲客戶肯定。

在社區營造經營面上，總太提出「心生活美學聚落」作為社區軟體經營的主軸，受到首購族、小家庭及退休人士的青睞，總計未來將有約6,000戶的住宅實績。

近幾年，總太建築規劃屢屢獲獎，包括「總太拾光」、「總太織築」獲國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎；「總太青境」、「總太明日」也接連獲得台中市樂居金獎肯定。

總太深耕北屯廍子重劃區八年，若以2021年1月台中市平均家戶人口數2.8人估計，光是以此區的總太社區估算，至少帶動超過1.5萬人口移入，社區經濟規模創造出的發展願景令人期待。