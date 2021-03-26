總太「共好市集」 邀住戶擺攤

總太地產在董事長翁毓羚的帶領下，除了優先同業具體落實「實價銷售」策略，強化買賣雙方的信任外；近年更提出「心生活美學聚落」理念，希望進一步形塑「互助共好、共學、共享」的友善社區。

翁毓羚表示，其實在過去聚落式的生活型態裡面，人與人之間的交流是非常自然的，大家分享彼此的興趣、夢想跟理念。然而，隨著住宅與居住形式的改變，加上生活非常忙碌，現在極少有一個好的平台可以相互交流。

「我們希望一個建築和社區的價值，是從大家入住後，能夠由衷的感受到彼此相聚在一起，分享對生活的嚮往，跟由心發出來的溫暖，讓彼此的生命有更多光彩！」翁毓羚說，這就是總太所希望的心生活美學聚落。翁毓羚強調，透過社區營造資源的投入，「心生活美學聚落」不是一句漂亮的口號，而是現在進行式的一連串計畫。 總太透過社區營造的各項計畫，已發掘、累積近百位社區達人。記者宋健生／攝影

總太從規劃、興建、銷售到售後服務一條龍整合，更能確實做到深植住戶內心、強化社區認同的功能，跟客戶不只交屋還交心。

包括第一年免費社區營造，輔導管委會運作，積極邀請社區住戶參與並成為活動主角，例如：總太共好市集、社區藝能學苑、社區頭家講座等。

總太透過社區營造的各項計畫，已發掘、累積近百位社區達人並建置數位資料庫，更與達人職人們共同舉辦上百場活動，讓住戶從過去被動的參與者，逐漸轉變為主動的策劃者、執行者。

總太甚至鼓勵內部斜槓創業，例如「共好市集」就邀請住戶當頭家擺攤，鄰居之間產生共好經濟模式；另外也邀請住戶參與公設營運，藉由社區聯網的串聯，讓社區資源得以互通有無，形成具有實質經濟效益的社區生態圈。