豪宅大PK 台中熱區精品盡出

329房市檔期開打，台中豪宅兩大聚落西屯、南屯重案雲集，一線豪宅建商紛紛端出自家珍藏的精華地段應戰，包括由鉅七期新案、寶輝中科特區新案、精銳單元二新案、國泰惠文路新案等，總銷合計逾240億元，戰火預期將延燒至5月。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，高價豪宅產品流通度較低，加上豪宅客口袋夠深，相對比較不會受到房地合一稅2.0的影響。尤其是在精華地段的品牌建案，甚至採取賣方篩選買家的策略，品牌擁護度非常明顯。

其中，由鉅建設與最近一個七期建案「由鉅大謙」，相隔正好十年時間，期間以「由鉅大恆」案稱霸西區豪宅，此次推出七期新案備受市場關注。

目前已知，新案地點位在台中市議會公園第一排位置，向南緊鄰60米市政路綠海大道，坪數規劃68至88坪標配產品，全案總銷達100億元。

另外，寶輝建設首度前進中科特區的國際城區開發案，邀請到日本東京都地標「虎之門之丘（Toranomon Hills）」的設計團隊，打造中台灣第一座複合式總體規劃開發案，開發理念超越目前業界模式，受到大批醫界人士、科技族群高度關注。

寶輝緊接著將推出的二期「Village 2」，坪數規劃50至75坪，總價範圍落在2,600萬至4,200萬元間，總銷金額約55億元。

南屯區單元二在短期間內開發漸滿，精銳建設就握有兩塊大面積精華地塊，其中今年第1季末將推出公益路、龍富路五段口的新案，正對公益路萬坪公園。

值得一提的是，該座公園是單元二內唯一大型公園，具備地段稀有性。精銳新案產品規劃50至120坪，總銷約50億元。

國泰已率先銷售的七期新案「THE PARK」，邀請到北部豪宅御用設計大師李祖原，將周邊森林公園的綠意景觀引入建築空間，打造具東方現代建築風格的地標建築。此案目前主推60、115坪產品，也是區域內少有的中坪數規劃，其中115坪為頂樓樓中樓空中別墅，每坪開價55萬至68萬元，含標配銷售，總銷約35億元，市場反應熱烈。