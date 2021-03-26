台中小宅市場 戰況激烈

因應家庭結構轉變，台中上市櫃建商紛紛瞄準小宅市場，市調統計，包括總太地產、興富發建設及坤悅開發等，都搶推新案角逐329檔期，帶動第1季小宅市場戰況白熱化。

我國少子化窘境難解，內政部最新統計，台中市平均家戶人口數約3.45人，去年3人以下家戶數更多達68.94萬戶、占比近七成。

內政部不動產資訊平台資料也顯示，台中去年第4季住宅平均買賣面積落在30.9坪；其中，35坪以下交易占比高達68.7%。

另從供給面來看，產品坪數以25至35坪占21.6%為大宗，顯見小坪數產品不僅是市場主流，也成為建商拚場主力。

綜觀今年329檔期，以總太150億元「心之所向」最受矚目，該系列三、四期新案基地超過萬坪，又緊鄰心之谷公園、麗園公園，24至38坪小坪數規劃，過年後累計吸引千組來客。

時下居住習慣改變，近兩年剛性需求買盤鎖定中小坪數下手，除了產品切合市場需求，北屯大十期受惠台74線、捷運綠線串聯台中半小時生活圈，加上東山完全中學等明星學區效應，成為首購族、小家庭買房首選。

同樣鎖定小宅市場的，還有興富發在七期秋紅谷附近推出的「仰星殿」，此案規劃22至31坪2、3房產品，總戶數351戶加8間店面，每坪55萬至58萬元，總銷60億元。

興富發專案說，此案標榜78萬元低自備，主要鎖定兩大客層，包括35至40歲的企業菁英主管，以及45至50歲的退休或自營商置產族。

坤悅南區新案「坤悅君匯」，為今年國圖特區首件指標案，坐擁中興大學、中山醫大等九大明星學區，產品規劃25至37坪、每坪開價30萬至38萬元，也吸引不少區域自住客搶進。