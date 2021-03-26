企業落實ESG 驅動大商機

中華公司治理協會昨（25）日舉行「永續發展研討會」，由台積電及三家金控分享落實ESG（環境、社會及公司治理）經驗，與談專家指出，永續與投資報酬之間並不衝突，且企業落實ESG所帶來的商機，其實遠大於想像。

昨日舉辦的永續發展研討會，邀請國泰金控投資長程淑芬發表專題演講，並邀請台積電、玉山金控、元大金控等代表針對企業永續治理發展進行對談。

程淑芬表示，企業核心價值不斷轉變，從獲利到公司治理，再到企業永續以及社會共榮，現在的企業不僅要注重EPS（每股純益），還要重視ESG。她表示，國泰推動ESG的特色是翻轉現況，從新住民關懷、重視世代融合等議題，都是走在最前面。

台積電資深副總何麗梅表示，在企業永續治理方面，台積電從五大方向來努力，包括綠色製造、責任供應鏈、多元包容職場、人才培育、弱勢關懷。

其中在綠色製造方面，台積電晶圓廠申請綠建築，生產流程盡量節能節電，減少廢棄物產生，並使用再生能源，透過買綠能這件事，讓願意投資綠能的人來台灣投資，因為他會有客戶；而台積電也加入全球再生能源倡議組織（RE100），是全球第一家加入的半導體業者。

在責任供應鏈方面，何麗梅表示，台積電的大客戶蘋果從多年前就要為其生產的產品必須是綠能製造，台積電也做出承諾，同時透過鼓勵、輔導及稽核來要求供應商。此外多元包容職場，首先從提高女性參與比例做起；人才培育則與大學合作，提升科技教育水準，培養下一代人才；弱勢關懷方面，透過基金會龐大的志工人數，播下教育的種子，都是台積電的努力方向。

玉山金控行銷長林俊佑表示，玉山金很早就將CSR融入業務經營，他形容，CSR是企業「軟實力」，ESG則是「硬功夫」，關鍵在於經營團隊是否有決心，以及能不能提出承諾、說到做到，所作所為必須禁得起考驗。

林俊佑表示，很多ESG的做法其實是由下而上，例如2007年玉山發行了全亞洲第一張公益頂級卡，就是出自於同仁的建議。