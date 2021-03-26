行情輪漲 新北重劃區人氣旺

鄉林董事長、全國商總主席賴正鎰表示，央行打炒房政策，建商放慢購地與推案速度，329檔期出現「南保守、中持平、北回溫」現象，部分地區土地價格已下修一成，預估今年房市呈現「價格微漲、量體微縮」，推案仍以20坪至45坪物件為主力。

全台整體推案量能恐怕受打房政策影響而萎縮，預估今年從去年新台幣1.6兆元降至1.4兆元，年減幅約一成。

賴正鎰說，央行祭出選擇性信用管制後，加上今年7月要上路的實價登錄2.0，將預售屋納入管制，加上最近會在立法院討論的房地合一修正案，因建商自備款增加，讓購地速度變慢，同時，因先前土地開價太高，部分地區的地價已開始下修，預售屋來客量也出現趨緩、觀望，約短少35%。

他指出，房價前幾年歷經修正，才剛逐步回暖慢慢要回到五年前的水準，政府打炒房，眼看就要變成全面打房，將殃及無辜，讓真正想要換屋買房的人望之卻步。

尤其是六都中的桃園、台中、台南房價，這兩年來因為新興重劃區的開發，土地多，所以已經輪漲過一波，唯獨雙北的房價都沒有回漲，好不容易這半年來，新北市房價也出現上揚趨勢。只不過生活型態改變，現在推案以20坪至45坪為主力，20坪左右物件最熱銷，而60坪以上的建案則相當少見。

針對鄉林集團布局，他表示，將積極在台獵地，預計未來五年至少投入100億元，在雙北、桃園及中南部購地；除了台中、雙北，鄉林首度插旗三重，更要進一步往彰化市推案。

賴正鎰指出，鄉林過去十年來在新北市新莊、蘆洲、五股、淡水等地區，前後共推過七個建案(淳風、淳詠、淳青、靜安、靜朗、淳真、山海滙)，多數在預售期就如期完銷，在新北拿到不錯業績，讓他對新北市有信心。

賴正鎰分析，近二年來全台房價輪漲，從台北、桃園、台中、台南，現在又回到了新北市，鄉林看好新興的二重重劃區的發展潛力，賞屋客也特別喜歡這個地段，平均成交單價約在49萬元，不過這個價格還沒有回到五年前購地時所設定的售價。

賴正鎰也表示，受益低利與資金回流投資台灣，房地產好不容易回暖，但政府接連打炒房，準備修訂房地合一稅，將會傷到真正要置產的自住客，尤其是50坪以上的房子幾乎都還賣不動，他憂心政府打房將再度讓房地產熄火，影響上下游產業百萬家庭生計與地方稅收。他建議房地合一稅制能廢除退場，不要修法將閉鎖期延長到五年。