台塑生醫董座王瑞瑜 扮防疫總司令
去年新冠肺炎疫情爆發，一路橫掃全球，台塑生醫董事長王瑞瑜扮演防疫總司令，率領台塑生醫全力投入防疫，疫情剛發生時傾全力生產各種抗菌產品；昨（25）日宣布「新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑」正式量產，再下一城。
台塑生醫原本就是國內最大的快篩試劑生產廠，公司充分利用這些優勢，為國內防疫做出實質貢獻。
台塑生醫主管轉述，去年初疫情剛爆發時，王瑞瑜第一時間就指示「防疫優先」，每天頻繁進出台塑生醫辦公室，要大家趕快想想辦法，看怎麼樣能幫助防疫。
剛開始時，民眾陷入恐慌，各種抗菌用品全部銷售一空，王瑞瑜下令台塑生醫全力加班趕工，一款抗菌噴霧，短短三周銷售量超過前年全年的銷售總和。
第二階段，台塑生醫投入快篩試劑開發。去年6月先承接中研院研發的新冠病毒抗原檢測快篩試劑抗體原料與製程參數，完成「新冠肺炎快篩試劑」開發。
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