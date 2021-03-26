台塑生醫 打造新冠免疫護照

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

台塑生醫攜手長庚大學與長庚醫院，打造「新冠病毒抗體酵素免疫檢驗試劑」，向食藥署提出專案製造申請已通過核准，公司昨（25）日宣布開始進入量產階段，並著手台灣及國際市場的銷售規劃，目前已確定國內有兩家疫苗廠決定採用。

由於國內疫苗開發進入最後階段，各國也開始施打疫苗，並開啟旅遊泡泡。台塑生醫這次推出的「中和抗體效價試劑」可縮短檢測時間、流程並節省成本，可輔助疫苗開發，未來更可以成為「免疫護照」，作為出入境時的健康把關證明。

台塑生醫是在去年9月承接長庚大學與長庚醫院共同研發的「新冠病毒中和抗體效價檢測」技術，展開量產最佳化生產條件開發，經過三個月努力，依據食藥署法規要求，進行三批次生產穩定驗證、標準校正產品開發與臨床性能驗證，確認量化檢測準確度達94.2%，隨即向食藥署提出專案製造申請，本月通過核准，公司昨天宣布正式進入量產，將展開國內外銷售。

台塑生醫副總劉慧啟昨天表示，這次推出的「中和抗體效價試劑」，是目前全球唯一能量化檢測中和抗體的技術。疫情爆發後，不論疫苗開發過程或是後續效果追蹤，都要送P3實驗室檢驗，非常耗時又費力，因為P3實驗室非常昂貴，全台灣只有19座，如果所有檢測都要送P3實驗室，每次檢測動輒要花費數千元和三至五天的時間。

台塑生醫全新推出的中和抗體酵素免疫檢測試劑，只要搭配簡單的酵素免疫檢測設備就可以判別有沒有產生中和抗體，Elisa設備很多學校和醫院都有。

長庚大學

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