王文洋賣敦南商辦 總價6.7億

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

據實價登錄最新資料，台北市敦化南路老牌商辦「潤泰金融大樓」二、三樓戶別，今年2月由山珀公司以6.7億元無貸款購入，暫居今年北市商辦交易的總價冠軍。這也是今年以來第三件公司法人以全現金購入商辦案例，顯示北市商辦需求旺盛，成為公司法人自用、投資長線布局的標的。

據台北地政雲最新資訊揭露，「潤泰金融大樓」二、三樓戶別在今年2月由買方山珀有限公司以6.7億元現金買下。據悉該案持有屋主是台塑集團創辦人王永慶長子暨宏仁集團總裁王文洋旗下泉源投資所有，全案在2011年以5.86億元從聯電手中接手，十年後以6.7億元賣出、帳上獲利約8,400萬元左右。

無獨有偶，台北市內湖區的「晶鑽科技大樓」12樓頂樓戶，也在今年2月被第一金人壽以2.26億元現金收購。今年1月時，大安區的「千富企業大樓」四樓，也被網擎資訊軟體以1.2億元買下，同樣沒有貸款，顯示公司法人看好台北市商辦需求和後市，持續以全現金、無貸款進行長線自用、投資布局。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近來政府持續加碼打炒房政策，並將公司法人納入管制對象，尤其央行限縮這類貸款成數，從原先六成壓縮至四成。

商辦 公司法

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