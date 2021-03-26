北市新建案坪價 驚見3字頭

據住展雜誌最新統計，位在台北市社子的「金河富居」建案竟出現每坪開價4字頭、成交3字頭新建案，也就是購屋門檻比台中、高雄蛋黃區還便宜。

房產專家表示，該案位在士林區社子區域，才會出現這種親民價。

據市調機構住展雜誌最新統計，台北市12個行政區銷售中且開價最低的建案中，每坪4字頭的行政區有一個、5字頭的行政區有四個、6字頭的行政區有二個、7字頭行政區有三個，8字頭與9字頭行政區各有一個。其中位於士林社子地區的「金河富居」每坪開價僅43萬元，最低每坪成交價不到40萬元，也就是3字頭就能入住台北市。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然台北市房價很貴，但只要避開蛋黃區一級區段，改到二、三線區段購屋，其實仍有不少平價建案可以選購，最低每坪成交價每坪從30多到60多萬元不等，像是「金河富居」因位於房價較便宜的社子地區，才會出現如此平易近人的房價。

另外像是北投區的「晴靚大地-一靚」，平均每坪開價55萬元，每坪成交均價50萬元有找。他分析，北投復興崗、新北投地區屬於相對低價區，主因屬山坡地型且生活機能稍不足，而新北投一帶又有硫磺泉抗性，因此多數建案每坪成交價多落在45~55萬元間。

如希望擁有生活機能、又希望環境不能太亂，南港中研院生活圈也有每坪僅5字頭的親民建案，像是「謙閤」每坪開價最低是57.5萬元，每坪最低成交價也50萬元左右 ，但較大的缺點就是離市中心較遠。

若是指定入住台北市中心蛋黃區民眾，可挑選蛋黃區的次級路段，例如中正區汀州路一段、廈門街、紹安街，或是中山區長安東路、「條通商圈」，以及松山區寶清街和信義區吳興街600巷等路段，都有機會以6字頭的低價住進北市蛋黃區。

何世昌指出，中正區汀州路一段和廈門街都屬於相對低價區，不過汀州路因街貌較為老舊，因此房價比較親民，這狀況與松山區寶清街相似；目前汀州路新建案每坪成交價多在7字頭、最低6字頭，廈門街每坪成交價普遍在60餘萬元。