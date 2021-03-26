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顯而立見／數位轉型 主被動角色互換

經濟日報 / 陳顯立（凱絡媒體商務長）

不知道各位有沒有曾經在路邊派過報、發過傳單的經驗，若是沒有，應該也看過其他人不辭辛勞、不管晴天雨天的在路邊發傳單吧？

這次，我們就透過觀察發傳單這件小事來談數位轉型的主從關係。當人們（也就是企業端）在發傳單時，企業是主動將商業資訊一視同仁的推給顧客，而顧客只能被動的接收，這一個人人習以為常的作為，就是一般傳統企業一貫的作法。

在此特別說明，這裡指稱的傳統企業指的是依循傳統、習性的作業方式進行商業交易，並非指稱特定行業類別。這時候企業是主動去找尋顧客，而顧客是被動的接受。

至於近年所稱的「數位轉型」，則讓我們180度扭轉主動與被動的角色，使得顧客得以主動去獲得所需要商業資訊的力量，該力量之所以發生轉移，是由於企業放棄主動的地位，轉型為被動所賦予的。

例如，企業將其商業資訊化為數位內容，以有趣、有用的規畫包裝並使用特定族群習慣的傳播方式，散布於有特定需求者聚集的平台上，就像魚餌散發出特定的香味吸引特定的魚種靠近上鉤一樣。

明白這一點後，我們就可以將傳統思惟模式整個轉型為數位模式，企業內基礎的硬體設施，就像開山挖溝渠去連接大海自然能導入大量的水（連結平台），放入魚餌讓魚聚集後成為企業專屬的魚池。

過去，我們是出海捕魚，需要船隻燃料與大量的人力，多數還必須看天吃飯，更何況每次出海打魚都是從零開始，反觀數位轉型的目的是能讓企業擁有自己的魚池——具有長期的累積性，降低經營成本的同時還能大幅提升效率。

所以，不要再以為市場上所倡議的數位轉型，只是將公司的報表數位化、將信件電子化、將傳單變成EDM…，數位轉型不是登錄一個Facebook粉絲頁的帳號、不是開設一個購物網站，這些都是片段而支離破碎的一片片拼圖，必須由底層的邏輯開始反轉，建立一個框架、架構，讓這些拼圖能適當的在應該在的位置上。

再舉個例子。

過去工廠的機器設備如果故障，必須由現場人員主動去找尋故障的原因，並且加以排除；而完成數位轉型的現代工廠，當機器設備若發生故障時，這個有問題的機器設備會主動通知現場人員，現場人員將被動的依據該機器設備的指示來排除故障，這就是主動與被動角色的互換，也是智慧工廠的真實定義，工業4.0的IOT使命亦是如此！

以上用最簡單的例子來說明商業轉型的概念，希望能引發各位想像力，一起想像在自己企業裡的各項功能當中，還有哪些部分能透過這個主動與被動角色的變化，降低成本提升效率？

企業由主動轉型為被動，顧客才會從被動轉變為主動，唯有角色互置，才有新的生機！

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