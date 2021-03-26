名人書房／玻璃大王曹德旺 三本書改變一生

福耀玻璃董事長曹德旺在大陸有「玻璃大王」的稱號，他9歲才上學、14歲就被迫輟學，很多人說曹德旺沒有讀書，但其實他什麼書都讀，且悟性很高，記性很好。不管多忙，曹德旺現在每天還是要讀兩個小時的書，並認為「有錢容易，有思想有境界不容易。」

曹德旺在自傳《心若菩提》裡提及他有一個怪癖，「到我家千萬別向我借書或要書，再好的朋友我也不會給。」他認為，有三本書在他的人生不同階段發揮影響力。

大約在1989年和1990年之間，市面上熱銷《弘一大法師李叔同》一書。弘一法師俗名李叔同，前半生為藝術狂，後半生修行戒律，取得很高的成就。

曹德旺看了弘一法師的傳記，對照自己：生意做得不錯，每天堅持工作16小時，每個月全勤，得到不過是三餐果腹而已。於是，他萌生效法李叔同，走出家之路的想法。

沒想到這件事驚動官方，親自跑來勸他打消出家的念頭。最終讓曹德旺打消念頭卻是一位老和尚，他說：「曹總，您今生有佛報，卻無佛緣。」

如果當時曹德旺效法弘一法師出家，大陸現在就會少了一個成功的企業家了。

《曾國藩》

1995年，當時上海錦江飯店總經理助理袁遼俊到福州找曹德旺，在他的書房裡，袁遼俊詢問曹德旺問看過《曾國藩》這本書，得知曹德旺沒看過，袁遼俊立即表示回上海後郵寄一套給他。

當時，市面上的暢銷書有兩本，一本是《胡雪巖》，另一本就是《曾國藩》。曹德旺認為，曾國藩為父親守孝期間，對自己出兵以來的種種言行進行深刻的反省，愈想愈頹廢，讓身邊的人都不知道該怎麼辦。最後，有一位和尚開了一個藥方，12個字：「敬勝忌，義勝欲；知其雄，守其雌。」曾國藩一看，病立刻好了。

曹德旺從中體會到：想戰勝懈怠和貪慾，要靠自我自律和正義道德；氣不要太盛了，要學會吃虧、守雌。他還請名家將這12個字寫成對聯，掛在辦公室，一掛就是八年。

還有一本書是台商張天常作為伴手禮送給曹德旺。當時，福耀企業正面臨專注做汽車玻璃還是將業務範圍擴大到整個汽車產業。簡單說，福耀玻璃究竟是走現代專業化之路，還是走多元化發展。

《聚焦法規》

《聚焦法規》（FOCUS）是全球最知名的行銷大師之一艾爾．賴茲1996年出版的一本經營管理書。全書的觀點只有一個：現代企業必須走專業化的道路，專業化的經營才能做強、做大。

受到這本書的啟發，曹德旺前往美國洽談北美出口代理商受挫，加上他參觀福特博物館得到的啟示。他回大陸之後做了一個重要的決定：明確汽車玻璃為專營主業，清理掉遍布全大陸的幾百家銷售部門。

當時是1994年，中國大陸整個經濟形勢很嚴峻，曹德旺對企業進行深化改革，福耀玻璃才一步一步地走向輝煌。