高績效教練／善用叛逆觀點 激發團隊智慧

很多企業的傳統思維是：徵求「同質性高」的團員，可以很快打造出一支有共識的團隊，但現代思維是：團隊要有人扮演反派，提出建設性的異議，才能做出最佳結論。因此，「叛逆」不是特立獨行，而是想法跟別人不一樣。

童年時的馬修．席德，父親買張乒乓球桌讓他與哥哥每天練習，加上學校有個好教練，長大後就成為英國第一桌球高手、兩屆奧運選手。1995年畢業於牛津大學，主修哲學、政治和經濟學；除寫書外，還時常擔任BBC及Eurosport講評人。

席德借鑒體育、商業、教育和政治領域的大量案例研究和現實案例，在世界瞬息萬變的背景下，成為高性能領域最有影響力的思想家之一 。

許多人在面對錯誤時，會因內外在因素而強烈否定它，導致一錯再錯。其實，擁有承認錯誤且從中學習的正面態度，改變才有可能。

大多數父母都不想讓子女輸在起跑點，卻忘了告訴孩子跌倒了該怎麼辦，同時往往也忽略了失敗的力量。

運動員勝負的關鍵不在基因或天賦，而在於練習。席德以自身的經驗與豐富的學理來談「1萬小時」的力量，發現「興趣」是驅動枯燥練習的重要動力，而1萬小時的重點在「全神關注」和「有目標的練習」。

話說，失敗是成功之母，練習可以超越天賦。

具有正面心態的席德，經常熱心向年輕人介紹成長思維、適應力和適應性的原則，面對個別年輕人也常豎起大拇指說：「你很棒！」但在面對一群年輕人時，他卻有這樣的疑問：「明明每個成員都很棒，為何就是沒有突破性進展？」

後來竟發現「叛逆觀點可驅動團隊智慧，活絡多元解題能力」，因而提出挑戰困難任務的「叛逆者團隊」的概念 。

同質性高的成員，容易產生集體性的盲點，即使龐大的灰犀牛也看不見；多樣性強的成員，卻能提出建設性的異議，可以產生黑天鵝效應，衝撞出集體智慧，所以，異議可以打破盲點。

換句話說，複製人的觀點彼此複製、強化，最終背離事實而不自知，甚至還自認為向心力極強；叛逆者有不同的觀點，合併在一起，可得到更多的綜合見解，能踩剎車或防止集體跳崖。

複製人或叛逆者？鸚鵡或烏鴉？就看你怎麼選。

平均值容易產生誤導現象，會掩蓋掉其間的多樣性，而標準化曾是生活的核心，但用多了反會阻礙團隊。支持提供多種創新方法，運用遞增或重組型創新，讓現存點子翻倍以發揮價值，別在單一觀點的同溫層取暖。

聰明的頭腦會帶來厲害的點子，不過，當個善於社交的人比當個聰明的人更好。

高同質性具有強大的破壞力，有意義的多樣性可驅動叛逆性的思考；叛逆者團隊的觀點具有挑戰性、能夠增強原有觀點或跟其他觀點結合生出新想法，集體智慧就這樣「一加一大於二」。

總之，局勢愈混沌、任務愈艱巨，愈是需要一支「超強的叛逆者團隊」！